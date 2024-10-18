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Суд отправил в СИЗО обвиняемого в гибели рабочих

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Криминал Суд отправил в СИЗО обвиняемого в гибели рабочих в Искитиме

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в гибели рабочих в Искитиме

В Новосибирской области арестовали мастера цеха по делу о гибели рабочих

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4 комментария

Суд отправил подозреваемого в СИЗО

Искитимский районный суд принял решение о заключении под стражу 22-летнего Никиты Казакова, мастера карьера АО «Новосибирское карьероуправление». Его обвиняют в нарушении правил безопасности, что привело к гибели двух рабочих на заводе 16 октября, сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Суд постановил заключить Казакова под стражу до 16 декабря.

В пятницу Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о гибели 16-летнего Никиты Д. и его 21-летнего коллеги. Второй фигурант дела — 41-летний предприниматель, предоставлявший подрядные услуги.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на предприятии в Искитимском районе. Об этом в среду сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточнили в ведомстве. На заводе продолжаются следственные действия.

Инцидент произошёл утром 16 октября. Как узнал НГС, 16-летний Никита Д., работавший на предприятии около месяца, бросился спасать 21-летнего коллегу — его затянуло в конвейерную ленту. В результате оба работника погибли на месте.

Ранее в Советском районе на заводе погиб 17-летний парень.

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Новосибирск Завод Искитим Суд
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Комментарии
5
Гость
41 минута
Никак не могу понять, если ты работаешь на этом предприятии, знаешь производственный процесс, неужели не понимаешь, что сидеть на конвейерной ленте опасно? Сам погиб, ребенка угробил и другому не такому уж и взрослому жизнь испортил.
Гость
17 минут
заметьте, ни главного инженера, ни начальника цеха, ни инженера по ОТ ни кого за жабры не ухватили, а молодого мастера.
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