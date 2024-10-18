Суд отправил в СИЗО обвиняемого в гибели рабочих в Искитиме

Суд отправил подозреваемого в СИЗО Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Искитимский районный суд принял решение о заключении под стражу 22-летнего Никиты Казакова, мастера карьера АО «Новосибирское карьероуправление». Его обвиняют в нарушении правил безопасности, что привело к гибели двух рабочих на заводе 16 октября, сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Суд постановил заключить Казакова под стражу до 16 декабря.

В пятницу Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о гибели 16-летнего Никиты Д. и его 21-летнего коллеги. Второй фигурант дела — 41-летний предприниматель, предоставлявший подрядные услуги.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на предприятии в Искитимском районе. Об этом в среду сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточнили в ведомстве. На заводе продолжаются следственные действия.

Инцидент произошёл утром 16 октября. Как узнал НГС, 16-летний Никита Д., работавший на предприятии около месяца, бросился спасать 21-летнего коллегу — его затянуло в конвейерную ленту. В результате оба работника погибли на месте.