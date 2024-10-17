Возбуждено дело после гибели двух работников на заводе под Новосибирском — одному было 16 лет

Рабочие погибли на месте происшествия Источник: СУ СКР по Новосибирской области











Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на предприятии в Искитимском районе. Об этом в среду сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

— По данным следствия, 16 октября текущего года, в утреннее время, двое работников одной из подрядных организаций АО «Новосибирское карьероуправление», расположенного в городе Искитиме, производили работы по зачистке производственных корпусов, конвейерного и дробильно-сортировочного оборудования. В ходе работ, конвейер запустился, одежда работников попала на ленту конвейера и их вместе с одеждой затянуло под конвейер. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия, — сказано в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточнили в ведомстве. На заводе продолжаются следственные действия.

По данным НГС, одному из погибших было 16 лет, второму — 21 год.

Ранее в Советском районе на заводе погиб 17-летний парень.