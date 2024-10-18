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Задержаны подозреваемые в гибели двух рабочих за заводе

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Криминал Задержаны подозреваемые в гибели двух рабочих на заводе в Искитиме

Задержаны подозреваемые в гибели двух рабочих на заводе в Искитиме

Силовики задержали мастера цеха и подрядчика

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10 комментариев

Рабочие погибли на месте происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о гибели двух рабочих на предприятии АО «Новосибирское карьероуправление» в Искитимском районе. Об этом в пятницу сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, подозреваемые — 22-летний мастер дробильно-сортировочного цеха АО «Новосибирское карьероуправление» и 41-летний предприниматель, предоставлявший подрядные услуги.

— Следствие активно продолжает работу по выяснению всех обстоятельств инцидента и сбору доказательств. В ближайшее время задержанным будет предъявлено официальное обвинение, а также подано ходатайство в суд о выборе меры пресечения, — сообщили в ведомстве.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на предприятии в Искитимском районе. Об этом в среду сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточнили в ведомстве. На заводе продолжаются следственные действия.

Инцидент произошёл утром 16 октября. Как узнал НГС, 16-летний Никита Д., работавший на предприятии около месяца, бросился спасать 21-летнего коллегу — его затянуло в конвейерную ленту. В результате оба работника погибли на месте.

Ранее в Советском районе на заводе погиб 17-летний парень.

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Новосибирск Завод Искитим СКР
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Комментарии
10
mirror
8 минут
Классика - нашли стрелочника.
Мон@шка60+
2 минуты
Ох, ты ж! Ни одного опытного работника. 22, 21, 16 лет. По нашему времени - детский сад. А инженер по охране труда вообще в штате был? Или тоже на бумаге ?
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