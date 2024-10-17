«Виноват тот, кто его туда принял»: что известно о гибели подростка на заводе под Новосибирском — он пытался спасти коллегу

Погибшему было 16 лет, он устроился на завод совсем недавно Источник: Соцсети Никиты Д., СУ СКР по Новосибирской области











16-летний Никита Д., погибший на предприятии в Искитимском районе, работал на заводе не больше месяца. Об этом НГС рассказал друг парня. По словам собеседника, Никита устроился на завод, чтобы накопить денег.

— Никита добрый человек был, везде мог помочь. Работал на заводе он где-то с сентября. Кроме этого особо ничем не занимался — чисто работал, копил деньги, чтобы на водительские права сдать, — говорит друг погибшего.

По словам собеседника, Никита в ту смену работал со знакомым из Черепановского района. Инцидент произошёл во время перекура утром 16 октября.

— Этот парень с Черепаново сидел и курил на конвейерной ленте. Ленту включили, и она начала его зажёвывать. Никита полез, чтобы ему помочь как-то, но она их в итоге двоих зацепила, — описывает ситуацию друг погибшего.

Оба пострадавших погибли на месте от полученных травм. По словам друга Никиты, прощание с ним должно пройти в эту субботу.

Старшая сестра Никиты Д. в разговоре с корреспондентом НГС уточнила, что парень устроился на завод, чтобы накопить денег и помочь родителям. В ноябре ему должно было исполниться 17 лет.

— Занимался спортом, ходил на гиревую, любил свою семью, Отучился только, девятый класс окончил, хотел заработать денег на себя, для родителей. Точно не знаю, как он на этот завод попал — кто-то ему посоветовал, — говорит родственница.

По мнению девушки, вина за случившуюся трагедию может лежать на руководстве предприятия, которое допустило работу несовершеннолетнего без трудоустройства.

— Во-первых, виноват тот, кто его туда принял. Во-вторых, он погиб, спасая другую жизнь, — заключила сестра Никиты.

Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на предприятии в Искитимском районе. Об этом в среду сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточнили в ведомстве. На заводе продолжаются следственные действия.

По данным Rusprofile, АО «Новосибирское Карьероуправление» существует с начала 2000-х годов, с июня 2024 года предприятием руководит Дмитрий Зибаев. В состав АО входят пять структурных подразделений: Каменный карьер (Тогучинский район), Искитимский карьер (Искитимский район), Медведский (Черепановский район), Новобибеевский (Болотнинский район) и Шайдуровский (Сузунский район). Выручка общества за прошлый год составила почти 3 миллиарда рублей, чистая прибыль превысила 260 миллионов.

Генеральный директор АО «Новосибирское карьероуправление» не ответил на звонок корреспондента НГС, в приёмной искитимского филиала также не взяли трубку.