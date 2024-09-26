НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

зап.

 752мм 59%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48

Улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки

Сибиряки — про работу в офисе
"Кузина" кинула москвичей
Что интересного в стране
Отказали в лекарстве за 2 млн рублей
Золотой фонд домов Новосибирска
Новости в Telegram
Самое важное о гриппе
Криминал «Скрылись с места происшествия»: инспектора Гусева и еще двух сотрудников уволили из ГАИ — официальная причина

«Скрылись с места происшествия»: инспектора Гусева и еще двух сотрудников уволили из ГАИ — официальная причина

Гусев был одним из участников смертельного происшествия с Векилом Абдуллаевым

623
1 комментарий

Сотрудников уволили из МВД по отрицательным мотивам

Гаишника Александра Гусева, которого обвиняли в убийстве 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, и еще двух сотрудников уволили из Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, они скрылись с места ДТП после погони за подростками на пит-байке.

— 3 июля двое несовершеннолетних ехали на пит-байке «SEVEN». В пути следования водитель врезался во вкопанное в землю резиновое колесо от грузового автомобиля, после чего пит-байк перевернулся и отлетел электрическую опору столба, — пояснили в полиции.

После случившегося сотрудники ГИБДД, по версии следствия, скрылись с места аварии, не оказав медицинскую помощь пострадавшим.

— Экипаж дорожно-патрульной службы не сообщил о ДТП в дежурную часть и медицинское учреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы, — отметили в МВД.

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области опросили потерпевших, отсмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили возможную вину полицейских. В итоге трех сотрудников уволили из ГАИ, а материалы передали в СК региона.

24 сентября в квартирах экс-гаишников были произведены обыски и задержания.После этого Александр Гусев записал видеообращение к диаспоре.

Отметим, что инспектор Гусев не в первый раз попадает в криминальную сводку. В 2021 году он был одним из участников смертельного происшествия с Векилом Абдуллаевым. Его обвиняли в убийстве молодого человека во время задержания, но в 2022 году следователи вынесли решение, что Гусев не виновен в смерти парня.

Недавно стало известно, что Гусев стал жертвой нападения на трассе — из-за происшествия полиция начала проверку.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
ПРО
2 минуты
деточки диаспоры уходили от погони и потеряли несколько больших пакетов, к гаишникам пришли их искать
Гость
4 минуты
Чем занимается ОСБ ГУ МВД по НСО?????
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Денис,25

LSA,64

Ольга,59

Tonny_White,28

Димитрий,37

Darvik,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление