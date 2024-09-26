«Скрылись с места происшествия»: инспектора Гусева и еще двух сотрудников уволили из ГАИ — официальная причина

Сотрудников уволили из МВД по отрицательным мотивам Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Гаишника Александра Гусева, которого обвиняли в убийстве 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, и еще двух сотрудников уволили из Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, они скрылись с места ДТП после погони за подростками на пит-байке.

— 3 июля двое несовершеннолетних ехали на пит-байке «SEVEN». В пути следования водитель врезался во вкопанное в землю резиновое колесо от грузового автомобиля, после чего пит-байк перевернулся и отлетел электрическую опору столба, — пояснили в полиции.

После случившегося сотрудники ГИБДД, по версии следствия, скрылись с места аварии, не оказав медицинскую помощь пострадавшим.

— Экипаж дорожно-патрульной службы не сообщил о ДТП в дежурную часть и медицинское учреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы, — отметили в МВД.

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области опросили потерпевших, отсмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили возможную вину полицейских. В итоге трех сотрудников уволили из ГАИ, а материалы передали в СК региона.

24 сентября в квартирах экс-гаишников были произведены обыски и задержания.После этого Александр Гусев записал видеообращение к диаспоре.

Отметим, что инспектор Гусев не в первый раз попадает в криминальную сводку. В 2021 году он был одним из участников смертельного происшествия с Векилом Абдуллаевым. Его обвиняли в убийстве молодого человека во время задержания, но в 2022 году следователи вынесли решение, что Гусев не виновен в смерти парня.