«Если хотите отомстить — приходите»: гаишник Гусев, оправданный за смерть Векила, записал обращение к диаспоре

Автоинспектор из Новосибирской области Александр Гусев, оправданный за смерть 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, обратился к диаспоре. Запись с экс-полицейским опубликовали во «ВКонтакте» 25 сентября.
— Если вы хотите мне отомстить за что-то, или я что-то сделал противозаконное, или вы это считаете какой-то местью… Я могу вам сказать одно, — сказал Александр Гусев. — Если вы хотите мне отомстить — приходите.
Сибиряк заявил, что ему не за что просить прощение, и он никого не убивал.
— Это все официально на законном уровне доказано, — заявил Гусев.
Кроме обращения, сибиряк высказался об оперативных мероприятиях у двух бывших автоинспекторов Мошковского района— экипажа Гусева. Днем ранее, 24 сентября, в их жилье пришли с обысками.
Напомним, Александр Гусев был одним из участников смертельного происшествия с Векилом Абдуллаевым. Его обвиняли в убийстве молодого человека во время задержания, но в 2022 году следователи вынесли решение, что Гусев не виновен в смерти парня.
Известно, что в середине сентября Александра Гусева и двух его напарников уволили из МВД по отрицательным мотивам. Кроме того, выяснилось, что недавно Гусев стал жертвой нападения на трассе — из-за происшествия полиция начала проверку.