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Происшествия Полицейский застрелил 19-летнего парня «Если хотите отомстить — приходите»: гаишник Гусев, оправданный за смерть Векила, записал обращение к диаспоре

«Если хотите отомстить — приходите»: гаишник Гусев, оправданный за смерть Векила, записал обращение к диаспоре

Обращение инспектора опубликовали в соцсетях

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9 комментариев

Обращение экс-полицейского опубликовали в соцсетях

Автоинспектор из Новосибирской области Александр Гусев, оправданный за смерть 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, обратился к диаспоре. Запись с экс-полицейским опубликовали во «ВКонтакте» 25 сентября.

—  Если вы хотите мне отомстить за что-то, или я что-то сделал противозаконное, или вы это считаете какой-то местью… Я могу вам сказать одно, — сказал Александр Гусев. — Если вы хотите мне отомстить — приходите.

Сибиряк заявил, что ему не за что просить прощение, и он никого не убивал.

— Это все официально на законном уровне доказано, — заявил Гусев.

Кроме обращения, сибиряк высказался об оперативных мероприятиях у двух бывших автоинспекторов Мошковского района— экипажа Гусева. Днем ранее, 24 сентября, в их жилье пришли с обысками.

Напомним, Александр Гусев был одним из участников смертельного происшествия с Векилом Абдуллаевым. Его обвиняли в убийстве молодого человека во время задержания, но в 2022 году следователи вынесли решение, что Гусев не виновен в смерти парня.

Известно, что в середине сентября Александра Гусева и двух его напарников уволили из МВД по отрицательным мотивам. Кроме того, выяснилось, что недавно Гусев стал жертвой нападения на трассе — из-за происшествия полиция начала проверку.

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Комментарии
9
Гость
39 минут
К Малахову ему надо!
Гость
1 час
Гусев прав. Ему нужно организовать защиту Русской дружины.
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