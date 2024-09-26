«Если хотите отомстить — приходите»: гаишник Гусев, оправданный за смерть Векила, записал обращение к диаспоре

Обращение экс-полицейского опубликовали в соцсетях Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Автоинспектор из Новосибирской области Александр Гусев, оправданный за смерть 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, обратился к диаспоре. Запись с экс-полицейским опубликовали во «ВКонтакте» 25 сентября.

— Если вы хотите мне отомстить за что-то, или я что-то сделал противозаконное, или вы это считаете какой-то местью… Я могу вам сказать одно, — сказал Александр Гусев. — Если вы хотите мне отомстить — приходите.

Сибиряк заявил, что ему не за что просить прощение, и он никого не убивал.

— Это все официально на законном уровне доказано, — заявил Гусев.

Кроме обращения, сибиряк высказался об оперативных мероприятиях у двух бывших автоинспекторов Мошковского района— экипажа Гусева. Днем ранее, 24 сентября, в их жилье пришли с обысками.

Напомним, Александр Гусев был одним из участников смертельного происшествия с Векилом Абдуллаевым. Его обвиняли в убийстве молодого человека во время задержания, но в 2022 году следователи вынесли решение, что Гусев не виновен в смерти парня.