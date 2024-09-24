«Тапочки для СИЗО приготовьте»: экипаж инспектора Гусева, оправданного за смерть Векила, задержали под Новосибирском

Во вторник, 24 сентября, силовики ворвались в жилище двух бывших автоинспекторов Мошковского района с обысками. Экипаж инспектора Гусева, которого несколько лет назад оправдали за смерть нарушителя, 19-летнего Векила Абдуллаева, снова привлек внимание Следственного комитета. На этот раз экс-полицейских подозревают в том, что они оставили в опасности перевернувшихся на питбайках подростков. Подробнее — в материале НГС.
«Зашли люди и прижали к стенке»
Супруга одного из экс-сотрудников ГАИ рассказала о случившемся редакции НГС.
— Было 6 утра. Кто-то очень громко начал тарабанить в дверь. Мы проснулись, а там целая толпа в масках и в гражданском. Муж мне только успел крикнуть, чтобы я штаны надела. Потом люди зашли в дом, меня сразу прижали к стенке. Наш маленький ребенок, которому только 6 лет, еще спал, а потом услышал шум, увидел все это и испугался. Следователь мне предложила уйти из дома. А куда мне идти из собственного жилья, да еще и в такую рань? Я осталась, и в каком-то тумане и полном шоке наблюдала за всем, — говорит жена бывшего автоинспектора Елена Баранова.
Женщина сообщила, что следователи и оперативники изъяли в доме все наличные деньги, компьютер, флэш-карты, мобильные телефоны ее и мужа. Ребенку гаджет оставили.
— На вопросы никто не отвечал. Я совершенно не понимала, что происходит. Следователь мне только сказала: «Тапочки для СИЗО приготовьте». Потом мужа увезли, — добавляет сибирячка.
Аналогично встретила утро семья еще одного гаишника. А вот третьего напарника, который служил в одном экипаже с задержанными, оперативные мероприятия пока не коснулись. Речь идет об известном на всю страну автоинспекторе Александре Гусеве.
Три года назад из табельного пистолета этого сотрудника был случайно убит азербайджанец Векил Абдуллаев. Во время дорожного конфликта между экипажем ГАИ и нарушителями прозвучал роковой выстрел. Гусева сначала задержали и отправили в СИЗО, а затем оправдали. В январе 2024 года Александр вернулся на службу, но системе он оказался не нужен. В Мошковском отделе начались бесконечные проверки с целью избавиться от сотрудника.
Покидать службу Гусев добровольно не соглашался. Он уверен, что после выхода на пенсию, ему поспешат отомстить за смерть Векила.
В середине сентября Александра Гусева и двух его напарников уволили из МВД по отрицательным мотивам.
Причины и следствие
Бывший инспектор и его коллеги догадываются о причинах, которые привели следователей в их дома.
События происходили еще 3 июля 2024 года. Официально МВД никак не комментировало это ЧП. Редакции известно о нем только со слов Александра Гусева. Он описывает случившееся так.
— В тот день я со своими напарниками Станкевичем и Барановым находился на службе. В одном из сел нами была замечена группа подростков, которая управляла питбайками, нарушала общественный порядок. Мальчишки ездили без шлемов и по встречной полосе. Мы приняли решение остановить ребят, но законное требование об остановке никто не исполнил. Они начали убегать от нас на этих питбайках, а мы попытались их преследовать. При преследовании была опасность, что произойдет ДТП, так как они подняли пыль. Мы старались соблюдать большую дистанцию, и мотоциклы от нас в итоге скрылись. Далее мы подъехали к местному магазину и увидели один из этих питбайков. Водителя уже не было, он скрылся. Я подошел к питбайку и обесточил его, — вспоминает Александр.
Полицейский утверждает, что после этого он с коллегами уехал нести службу на трассу. Там они остановили подозрительный автомобиль и организовали его сопровождение в участок. Уже в отделе инспекторам сказали, что в селе, где от них скрылись подростки на питбайках, произошло ДТП с участием одного из мотоциклов.
— Якобы от нашего преследования они перевернулись, а мы не оказали им помощь и скрылись с места аварии. Но только произошло это в то время, когда мы уже ехали по трассе в отдел и физически не могли находиться в селе, ― утверждает Гусев.
В этот же вечер в Мошково приехали сотрудники собственной службы безопасности из Главного областного управления МВД. Напарников Гусева опросили, а ему самому не стали задавать никаких вопросов.
— Капитан Станкевич, как честный сотрудник полиции, отказался меня оговаривать и предложил назначить служебную проверку и выяснить как все было на самом деле, ― говорит Александр.
Известно, что материалы по данному факту в итоге были переданы в Следственный комитет. По словам источника НГС, пострадавшие подростки получили серьезные травмы и до сих пор проходят лечение. Их родители считают, что именно экипаж Гусева виноват в произошедшем.
— Я не понимаю, в чем наша вина, если мы их не преследовали и не видели, как произошло ДТП. Догадываюсь, что им просто нужно, чтобы мы дали друг на друга показания, — говорит экс-инспектор.
Редакция НГС попросила ГУ МВД по Новосибирской области, а также СК региона прокомментировать информацию об обысках и задержании бывших сотрудников. Ответ мы обязательно опубликуем.