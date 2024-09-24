«Тапочки для СИЗО приготовьте»: экипаж инспектора Гусева, оправданного за смерть Векила, задержали под Новосибирском

Экипаж Гусева уволили из МВД полным составом Источник: Алена Пятенок / NGS.RU











Во вторник, 24 сентября, силовики ворвались в жилище двух бывших автоинспекторов Мошковского района с обысками. Экипаж инспектора Гусева, которого несколько лет назад оправдали за смерть нарушителя, 19-летнего Векила Абдуллаева, снова привлек внимание Следственного комитета. На этот раз экс-полицейских подозревают в том, что они оставили в опасности перевернувшихся на питбайках подростков. Подробнее — в материале НГС.

«Зашли люди и прижали к стенке»

Супруга одного из экс-сотрудников ГАИ рассказала о случившемся редакции НГС.

— Было 6 утра. Кто-то очень громко начал тарабанить в дверь. Мы проснулись, а там целая толпа в масках и в гражданском. Муж мне только успел крикнуть, чтобы я штаны надела. Потом люди зашли в дом, меня сразу прижали к стенке. Наш маленький ребенок, которому только 6 лет, еще спал, а потом услышал шум, увидел все это и испугался. Следователь мне предложила уйти из дома. А куда мне идти из собственного жилья, да еще и в такую рань? Я осталась, и в каком-то тумане и полном шоке наблюдала за всем, — говорит жена бывшего автоинспектора Елена Баранова.

Женщина сообщила, что следователи и оперативники изъяли в доме все наличные деньги, компьютер, флэш-карты, мобильные телефоны ее и мужа. Ребенку гаджет оставили.

— На вопросы никто не отвечал. Я совершенно не понимала, что происходит. Следователь мне только сказала: «Тапочки для СИЗО приготовьте». Потом мужа увезли, — добавляет сибирячка.

Аналогично встретила утро семья еще одного гаишника. А вот третьего напарника, который служил в одном экипаже с задержанными, оперативные мероприятия пока не коснулись. Речь идет об известном на всю страну автоинспекторе Александре Гусеве.

Гусев остановил нарушителя за тонировку Источник: «АСТ-54», Густаво Зырянов











Три года назад из табельного пистолета этого сотрудника был случайно убит азербайджанец Векил Абдуллаев. Во время дорожного конфликта между экипажем ГАИ и нарушителями прозвучал роковой выстрел. Гусева сначала задержали и отправили в СИЗО, а затем оправдали. В январе 2024 года Александр вернулся на службу, но системе он оказался не нужен. В Мошковском отделе начались бесконечные проверки с целью избавиться от сотрудника.

Покидать службу Гусев добровольно не соглашался. Он уверен, что после выхода на пенсию, ему поспешат отомстить за смерть Векила.

В середине сентября Александра Гусева и двух его напарников уволили из МВД по отрицательным мотивам.

Причины и следствие

Бывший инспектор и его коллеги догадываются о причинах, которые привели следователей в их дома.

События происходили еще 3 июля 2024 года. Официально МВД никак не комментировало это ЧП. Редакции известно о нем только со слов Александра Гусева. Он описывает случившееся так.

— В тот день я со своими напарниками Станкевичем и Барановым находился на службе. В одном из сел нами была замечена группа подростков, которая управляла питбайками, нарушала общественный порядок. Мальчишки ездили без шлемов и по встречной полосе. Мы приняли решение остановить ребят, но законное требование об остановке никто не исполнил. Они начали убегать от нас на этих питбайках, а мы попытались их преследовать. При преследовании была опасность, что произойдет ДТП, так как они подняли пыль. Мы старались соблюдать большую дистанцию, и мотоциклы от нас в итоге скрылись. Далее мы подъехали к местному магазину и увидели один из этих питбайков. Водителя уже не было, он скрылся. Я подошел к питбайку и обесточил его, — вспоминает Александр.

Полицейский утверждает, что после этого он с коллегами уехал нести службу на трассу. Там они остановили подозрительный автомобиль и организовали его сопровождение в участок. Уже в отделе инспекторам сказали, что в селе, где от них скрылись подростки на питбайках, произошло ДТП с участием одного из мотоциклов.

— Якобы от нашего преследования они перевернулись, а мы не оказали им помощь и скрылись с места аварии. Но только произошло это в то время, когда мы уже ехали по трассе в отдел и физически не могли находиться в селе, ― утверждает Гусев.

В этот же вечер в Мошково приехали сотрудники собственной службы безопасности из Главного областного управления МВД. Напарников Гусева опросили, а ему самому не стали задавать никаких вопросов.

— Капитан Станкевич, как честный сотрудник полиции, отказался меня оговаривать и предложил назначить служебную проверку и выяснить как все было на самом деле, ― говорит Александр.

Известно, что материалы по данному факту в итоге были переданы в Следственный комитет. По словам источника НГС, пострадавшие подростки получили серьезные травмы и до сих пор проходят лечение. Их родители считают, что именно экипаж Гусева виноват в произошедшем.

— Я не понимаю, в чем наша вина, если мы их не преследовали и не видели, как произошло ДТП. Догадываюсь, что им просто нужно, чтобы мы дали друг на друга показания, — говорит экс-инспектор.