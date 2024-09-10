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Криминал Полиция начала проверку после нападения на новосибирского гаишника, оправданного за смерть Векила

Полиция начала проверку после нападения на новосибирского гаишника, оправданного за смерть Векила

Инцидент произошел в Мошковском районе

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16 комментариев

Мужчина избил сотрудника и похитил у него личные вещи и служебный жетон

Полиция начала проверку после нападения водителя Subaru Forester на автоинспектора из Мошковского района Александра Гусева. Как сообщили в региональном МВД, сибиряк избил сотрудника и похитил у него личные вещи и служебный жетон.

— Сотрудник доложил, что накануне, находясь на выходном дне, управлял автомобилем «Лэнд Крузер» и стал участником конфликта с водителем автомобиля Subaru Forester. После нападения, испугавшись за свое здоровье, он покинул место произошедшего, а когда вернулся, то обнаружил пропажу личных вещей и служебного жетона, — пояснили в ведомстве.

При этом о конфликте инспектор сообщил лишь на следующий день. Как рассказал Гусев НГС, он написал заявление в полицию и собирается пройти экспертизу.

— Не хочу думать, что это как-то связано с известными событиями 2021 года и смертью Векила Абдуллаева, а [лишь] обычное нападение. В любом случае утрачен нагрудный знак, и я обязан был уведомить об этом официально, — добавляет автоинспектор.

Александр Гусев был одним из участников смертельного происшествия с Векилом Абдуллаевым. Инспектора обвиняли в убийстве молодого человека во время задержания. В 2022 году следователи Центрального аппарата СК вынесли решение, что Гусев не виновен в смерти 19-летнего парня.

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Комментарии
16
timurkun
10 сентября 2024, 21:59
Как сообщили региональном МВД, сибиряк избил и похитил у сотрудника личные вещи и служебный жетон. Зачем сибиряк избивал личные вещи и служебный жетон?🤔
отец Кабани
10 сентября 2024, 21:57
Да неужели. Ещё напишите, что проверку начали после вмешательства НГС.
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