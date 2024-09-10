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«Геройствовать я не стал»: на трассе под Новосибирском напали на гаишника, оправданного за смерть Векила

Двое неизвестных завладели сумкой автоинспектора с нагрудным значком сотрудника полиции

5 283
66 комментариев

Автоинспектор лишился нагрудного знака

Автоинспектор из Мошковского района Александр Гусев стал жертвой дерзкого нападения на трассе под Новосибирском. Поздно вечером 9 сентября автомобиль полицейского на дороге подрезали неизвестные на «Субару Форестер».

— Один из них накинулся на меня с трубой, ударил в пах. Я геройствовать не стал и убежал в лес, автомобиль свой оставил заведенным на трассе. Через 20 минут вернулся к машине, их уже не было. Скорее всего, нападавших кто-то спугнул. Первым делом помчался в сторону Мошково и, как только появилась связь на трассе, отзвонился жене, чтобы убедиться, что семье ничего не угрожает, — рассказал НГС Александр Гусев.

Позже полицейский заметил, что с переднего сидения нападавшие забрали сумку, в которой находились документы, деньги и служебный значок.

Он написал о случившемся заявление в Мошковский отдел полиции и сейчас собирается пройти экспертизу по причиненным телесным повреждениям.

— Не хочу думать, что это как-то связано с известными событиями 2021 года и смертью Векила Абдуллаева, а обычное нападение. В любом случае утрачен нагрудный знак, и я обязан был уведомить об этом официально, — добавляет автоинспектор.

Гусев также заявляет, что в ближайшее время его и двух его напарников могут уволить из МВД. Об этом им открыто сказала начальник отдела кадров Мошковского отдела полиции. Формальной причиной этого кадрового решения стала формулировка «в связи с утратой доверия».

Между тем, полицейский не хочет покидать службу. Он опасается, что как только снимет погоны, то родственники погибшего при задержании Векила смогут ему отомстить.

В 2022 году следователи Центрального аппарата СК вынесли решение, что Гусев не виновен в смерти 19-летнего парня.

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Комментарии
66
ПРО
10 сентября 2024, 18:58
тут сколько статей УК? тут не только Бастрыкин должен возбудиться? Но и полететь погоны у всего руководства МВД и ГИБДД НСО!
MisterFix
10 сентября 2024, 19:41
Вот так и боимся всяких Векилов 🤬екилов. А МВД им Ж🤬 лижет!!!
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