С особой жестокостью: в суд отправили дело школьницы, которая порезала девочку канцелярским ножом

Нападение на школьницу произошло в лесу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском районе направили в суд уголовное дело о покушении на убийство 13-летней школьницы в Кудряшовском, которое произошло в октябре 2023 года. В нападении обвиняют девочку, которой сейчас уже 15 лет. В время преступления обвиняемой было 14.

По версии следствия, днем девочки находились в лесу. Между ними произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемая взяла канцелярский нож и нанесла удары по рукам, лицу и телу. Она не смогла довести умысел на убийство до конца, потому что потерпевшей оказали помощь врачи.

— В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.

Нападавшей предъявили обвинение по статье за покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, которое не было доведено до конца по независящим от нападавшего причинам (по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что дело направили в суд для рассмотрения по существу.