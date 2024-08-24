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Криминал Новосибирец стал дроппером у мошенников — он забрал 33 миллиона у жителей Москвы

Новосибирец стал дроппером у мошенников — он забрал 33 миллиона у жителей Москвы

Уголовное дело передано в суд

1 681
15 комментариев

Жертвами новосибирца стали пять человек

Житель Новосибирской области, ставший дроппером (так называют владельцев банковских карт, которые использовались для перевода средств) у мошенников, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

41-летний новосибирец и его 22-летний подельник из Ханты-Мансийского автономного округа вместе с другими фигурантами дела занимались телефонными мошенничествами. Группировка действовала по «классической» схеме — гражданам звонили по телефону и сообщали, что их деньги якобы пытаются украсть, а для «сохранности» средства необходимо перевести на «безопасные счета».

Новосибирец занимался обналичиванием похищенных денег, отправлял их своим «кураторам», оставляя часть себе. Группировка действовала в Московской области с марта по июнь 2023 года.

— Общая сумма ущерба, причиненного 5 потерпевшим, составила более 33 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Московской области.

Новосибирец и его подельник стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, находясь в колонии. Он продал болельщику фейковые билеты на хоккей.

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Новосибирск Московская область Дропперы Мошенничество
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Комментарии
15
Татьяна 53
24 августа 2024, 21:34
Сказать плохиши, ничего не сказать
Roman0891
24 августа 2024, 22:07
Кем стал? Это от грубого аналога слова "самоудовлетворитель(ница)"?
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