Новосибирец стал дроппером у мошенников — он забрал 33 миллиона у жителей Москвы

Жертвами новосибирца стали пять человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Житель Новосибирской области, ставший дроппером (так называют владельцев банковских карт, которые использовались для перевода средств) у мошенников, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

41-летний новосибирец и его 22-летний подельник из Ханты-Мансийского автономного округа вместе с другими фигурантами дела занимались телефонными мошенничествами. Группировка действовала по «классической» схеме — гражданам звонили по телефону и сообщали, что их деньги якобы пытаются украсть, а для «сохранности» средства необходимо перевести на «безопасные счета».

Новосибирец занимался обналичиванием похищенных денег, отправлял их своим «кураторам», оставляя часть себе. Группировка действовала в Московской области с марта по июнь 2023 года.

— Общая сумма ущерба, причиненного 5 потерпевшим, составила более 33 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Московской области.

Новосибирец и его подельник стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, находясь в колонии. Он продал болельщику фейковые билеты на хоккей.