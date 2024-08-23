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Криминал Обещал вернуть деньги: новосибирец из колонии продал болельщику фейковые билеты на хоккей

Обещал вернуть деньги: новосибирец из колонии продал болельщику фейковые билеты на хоккей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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2 комментария

Инцидент произошел в городе Альтемьевске

Житель Новосибирска из колонии обманул жителя Альтемьевска с фейковыми билетами на хоккей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Татарстан.

Все произошло в апреле 2024 года. 23-летний житель Татарстана нашел в интернете объявление о продаже билетов на хоккейный матч. Мужчина связался с продавцом и перечислил тому 6 тысяч рублей, но билетов так и не получил. Продавец перестал выходить на связь, а молодой человек обратился в полицию.

Оказалось, что объявление разместил 27-летний житель Новосибирска, который ранее также был судим за имущественные преступления.

— В настоящее время мужчина отбывает наказание в исправительной колонии за совершение аналогичного преступления в другом субъекте Российской Федерации, причиненный ущерб планирует возместить в ближайшее время, — говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Ведется его расследование.

Ранее организатора закупок с форума Sibmama обвинили в мошенничестве на 40 млн рублей. Уголовное дело начали рассматривать в суде.

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Новосибирск Татарстан Хоккей Мошенничество
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Комментарии
2
отец Кабани
23 августа 2024, 20:32
Так он из колонии никогда не выйдет. 😜
Гость
23 августа 2024, 20:25
нормально, уже сидит в колонии и продолжает заниматься мошенничеством через интернет, номер колонии в студию!
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