Организатора закупок с форума Sibmama обвинили в мошенничестве на 40 млн рублей

Организацией закупок через форум женщина занималась с 2012 года, и поначалу клиенты ей доверяли Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Центральный районный сад Новосибирска начал изучать материалы уголовного дела в отношении организатора закупок с форума Sibmama Марины Молодых. Информация появилась сегодня в официальном паблике «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Следователи пришли к выводу, что предприимчивая закупщица обманула 66 человек, причем одного из них — дважды.

— В период с февраля 2022 года по март 2024 года Молодых размещала на электронном ресурсе информацию о продаже бытовой техники (микроволновые печи, духовые шкафы, холодильники, варочные поверхности, вытяжки и так далее), стоимость которой была значительно ниже рыночной. Покупатели перечисляли ей денежные средства, технику не получали, — описали схему хищения в паблике.

Ущерб от преступлений, по данным предварительного расследования, составил более 40 миллионов рублей. Известно, что вину Марина Молодых не признает.

— 95% наших клиентов — люди, которые пришли по рекомендации, потому что мы всегда выполняли свои обязательства. […] Я не буду вдаваться в подробности, что именно является причиной тяжелой ситуации, думаю, вы сами знаете, что из России ушли 95% производителей бытовой техники, они поставлялись только посредством параллельного импорта. А те, что остались, не могут полностью удовлетворить возросший спрос. Говорить подробней о нашей ситуации я не считаю нужным: чтобы вы поняли, о чем пойдет речь, нужно обладать образованием как минимум или финансиста, экономиста или налоговика, — заявила она журналисту НГС в декабре 2023 года, отвечая на вопрос, почему люди не могут дождаться своих заказов.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы купили турпутевки на 3 миллиона рублей, но улететь в отпуск не смогли. Агента обвинили в мошенничестве.