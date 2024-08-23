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Криминал Организатора закупок с форума Sibmama обвинили в мошенничестве на 40 млн рублей

Организатора закупок с форума Sibmama обвинили в мошенничестве на 40 млн рублей

Уголовное дело начали рассматривать суде

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13 комментариев

Организацией закупок через форум женщина занималась с 2012 года, и поначалу клиенты ей доверяли

Центральный районный сад Новосибирска начал изучать материалы уголовного дела в отношении организатора закупок с форума Sibmama Марины Молодых. Информация появилась сегодня в официальном паблике «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Следователи пришли к выводу, что предприимчивая закупщица обманула 66 человек, причем одного из них — дважды.

— В период с февраля 2022 года по март 2024 года Молодых размещала на электронном ресурсе информацию о продаже бытовой техники (микроволновые печи, духовые шкафы, холодильники, варочные поверхности, вытяжки и так далее), стоимость которой была значительно ниже рыночной. Покупатели перечисляли ей денежные средства, технику не получали, — описали схему хищения в паблике.

Ущерб от преступлений, по данным предварительного расследования, составил более 40 миллионов рублей. Известно, что вину Марина Молодых не признает.

— 95% наших клиентов — люди, которые пришли по рекомендации, потому что мы всегда выполняли свои обязательства. […] Я не буду вдаваться в подробности, что именно является причиной тяжелой ситуации, думаю, вы сами знаете, что из России ушли 95% производителей бытовой техники, они поставлялись только посредством параллельного импорта. А те, что остались, не могут полностью удовлетворить возросший спрос. Говорить подробней о нашей ситуации я не считаю нужным: чтобы вы поняли, о чем пойдет речь, нужно обладать образованием как минимум или финансиста, экономиста или налоговика, — заявила она журналисту НГС в декабре 2023 года, отвечая на вопрос, почему люди не могут дождаться своих заказов.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы купили турпутевки на 3 миллиона рублей, но улететь в отпуск не смогли. Агента обвинили в мошенничестве.

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Комментарии
13
Посетитель № 13
23 августа 2024, 12:08
"Нужно обладать образованием как минимум или финансиста, экономиста или налоговика" - логика странная. Ты собрала деньги? Ты их перевела поставщику? Если перевела - представь документы и к тебе у следствия не будет претензий, ты оплатила, поставщик не поставил, нет состава преступления (но возвращать деньги все равно придется самой в рамках гражданского судопроизводства). Судя же по тому, что уголовное дело дошло до суда, никаких доказательств перевода денег поставщикам нет в природе - соответственно налицо или мошенничество или растрата.
Bream
23 августа 2024, 12:11
95 это у маришки любимое число?
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