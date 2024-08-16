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Криминал Новосибирцы купили путевки на три миллиона, но улететь не смогли — агента обвинили в мошенничестве

Новосибирцы купили путевки на три миллиона, но улететь не смогли — агента обвинили в мошенничестве

Пострадавших пока четверо

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6 комментариев
Сибирячке изберут меру пресечения

В Новосибирске задержали директора туристического агентства ООО «Лайф Тревел». Ее обвинили в обмане клиентов на три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В ведомстве сообщили, что с 24 апреля 2024 года по 2 июля 2024 года директор ООО «Лайф Тревел» продавала клиентам пакетные туры на отдых за границу. Всего она получила более 3 миллионов рублей, но туристы так и не отправились в поездки.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пока в деле четверо пострадавших, но их может быть больше.

Следственный комитет 15 августа возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Директор туристического агентства задержана, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время женщине изберут мера пресечения.

Корреспондент НГС попытался связаться с туристическим агентством ООО «Лайф Тревел» — по всем известным номерам дозвониться не удалось, поскольку абонент недоступен.

В начале мая жителя Новосибирска обвинили в афере на 1,2 миллиона рублей с арендой виллы в Таиланде. Его клиентам пришлось платить дважды.

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Новосибирск Турист Мошенничество Прокуратура Новосибирской области СУ СКР по Новосибирской области
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Комментарии
6
Алле гараж
16 августа 2024, 15:21
Ну дома же лучше
Гость
16 августа 2024, 15:29
изберут мера пресечения Барнаулица! Вали на малую родину!
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