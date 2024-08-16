Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца освободили от наказания — его судили по двум статьям

Наказание с Дениса Ференца было снято из-за истечения сроков давности Источник: Новосибирский областной суд











Коллегия Новосибирского областного суда освободила от наказания бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, который ранее получил 2,5 года условного срока за фальсификацию уголовного дела и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.



Заседание суда прошло 16 августа.



— Новосибирский областной суд изменил приговор Центрального районного суда Новосибирска от 14 марта 2024 года в части наказания осужденного Ференца, освободив его от наказания, назначенного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 294 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. — говорится в сообщении суда.



Также суд исключил из резолюционной части приговора данные, которые касаются ареста имущества осужденных.

Суд также рассмотрел аналогичную апелляцию бывшей начальницы управления областной прокуратуры Александре Авериной. Приговор оставили без изменений.

Дениса Ференца судили по ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения») и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Александра Аверина выслушала приговор по ч. 5 ст. 33 ч. 2 статьи 307 УК РФ (пособничество в даче заведомо ложных показаний) и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 306 УК РФ (пособничество в заведомо ложном доносе).



Оба бывших высокопоставленных сотрудника прокуратуры, по версии следствия, участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой якобы в интересах Олега Ярового, который получил срок за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Ранее НГС пытался разобраться, как бывшие сотрудники прокуратуры занимались крышеванием бизнеса в Новосибирске. Наглядно показываем, кто с кем связан.

