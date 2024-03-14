Бывшему прокурору Новосибирска Денису Ференцу вынесли приговор

В Центральном суде огласили приговор по делу бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Вместе с ним по делу проходили еще три человека, в том числе бывший начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина.
Дениса Ференца приговорили к 2,5 года заключения условно, Александру Аверину — к 3 годам условно.
Дениса Ференца судили по ч. 3 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий.
Александру Аверину обвиняют по ч. 5 ст. 33 ч. 2 статьи 307 УК РФ «Пособничество в даче заведомо ложных показаний» и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 306 УК РФ «Пособничество в заведомо ложном доносе».
Оба обвиняемых, по версии следствия, участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой якобы в интересах Олега Ярового, который получил срок за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Считается, что предприниматель, которому Васильева задолжала крупную сумму, таким образом пытался быстрее получить свои деньги. Ярового, который заключил сделку со следствием, судили отдельно.
Приговор в законную силу не вступил.