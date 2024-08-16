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Криминал Директора лицея №12 будут судить за гибель трёх рабочих — они обварились в кипятке во время ремонта

Директора лицея №12 будут судить за гибель трёх рабочих — они обварились в кипятке во время ремонта

Директора учреждения обвиняют в халатности

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5 комментариев
Инцидент произошёл 1 ноября 2021 года

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора лицея №12, после аварии в котором погибли трое рабочих. Об этом в пятницу сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Руководителя учреждения обвиняют в халатности.

Инцидент произошёл 1 ноября 2021 года — два сотрудника НТСК и школьный слесарь проводили осмотр для последующего ремонта трубопровода в лицее и упали в кипяток. Все они попали в реанимацию и в течение месяца скончались от сильных ожогов.

Следователи установили, что с 26 октября по 1 ноября в здании прорвало трубу. Под полом размыло грунт — там образовалась яма с горячей водой, куда впоследствии провалились рабочие. СК считает, что директор лицея должна была обеспечить безопасность работ.

— По данным следствия, обвиняемая, в чьи должностные обязанности входило осуществление общего руководства деятельностью образовательного учреждения, не приняла необходимые меры для обследования технического состояния подвального помещения лицея и элементов тепловой установки, не организовала их ремонт, не обеспечила безопасность пребывания там работников, — сказано в сообщении ведомства.

В 2021 году НГС общался с директором лицея №12 о случившемся — тогда она не смогла ответить, кто должен был отвечать за состояние перекрытий.

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Комментарии
5
Qsy
16 августа 2024, 09:12
А это директор должна была обеспечить? Я считала, что именно эти работники должны были осмотр и ремонт произвести..... Их , видимо , именно для этого и вызвали.
Гость
16 августа 2024, 09:09
Сотрудники НТСКа знали ТБ? Директор как обеспечит безопасность? Вызвали же специалистов. За всё директора отвечают.
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