Нашли нарушения: суд вернул в прокуратуру дело экс-полицейских из Усть-Тарки — их обвиняют в убийстве девочки

Ранее обвиняемые просили о суде присяжных Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Новосибирский областной суд вернул в прокуратуру материалы уголовного дела экс-полицейских из Усть-Тарки, которых обвиняют в убийстве 15-летней девочки. Информация об этом появилась в карточке дела на сайте суда.



Дело вернули из-за выявленных нарушений в обвинительном заключении, указано в карточке.

НГС также обратился за комментарием в прокуратуру.

Напомним, в 2010 году в Усть-Тарке по дороге домой из сельского клуба пропала 15-летняя Наташа Матюхина и ее местонахождение так и осталось неизвестным. По версии следствия, помощник начальника местного ОВД Максим Кудрявцев и оперуполномоченный Евгений Бартоломей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сбили школьницу, увезли тело в неизвестное место и спрятали.

По этому уголовному делу также были задержаны начальник уголовного розыска отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексей Бороздин, который стал фигурантом дела об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж». ч. 2 ст. 105 УК РФ), и Максим Вавилов, который был начальником ИВС ОП «Усть-Таркское». В январе 2024 года его этапировали в Новосибирск.



В августе 2023 года НГС побывал в селе Яркуль после ареста фигурантов дела. Почитайте репортаж, как искали и через 13 лет нашли подозреваемых.

Ранее НГС писал, что обвиняемые просили, чтобы дело рассматривал суд присяжных.