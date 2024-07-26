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Криминал Убийство в селе Яркуль Нашли нарушения: суд вернул в прокуратуру дело экс-полицейских из Усть-Тарки — их обвиняют в убийстве девочки

Нашли нарушения: суд вернул в прокуратуру дело экс-полицейских из Усть-Тарки — их обвиняют в убийстве девочки

В обвинительном заключении выявили нарушения

1 088
5 комментариев
Ранее обвиняемые просили о суде присяжных

Новосибирский областной суд вернул в прокуратуру материалы уголовного дела экс-полицейских из Усть-Тарки, которых обвиняют в убийстве 15-летней девочки. Информация об этом появилась в карточке дела на сайте суда.

Дело вернули из-за выявленных нарушений в обвинительном заключении, указано в карточке.

НГС также обратился за комментарием в прокуратуру.

Напомним, в 2010 году в Усть-Тарке по дороге домой из сельского клуба пропала 15-летняя Наташа Матюхина и ее местонахождение так и осталось неизвестным. По версии следствия, помощник начальника местного ОВД Максим Кудрявцев и оперуполномоченный Евгений Бартоломей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сбили школьницу, увезли тело в неизвестное место и спрятали.

По этому уголовному делу также были задержаны начальник уголовного розыска отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексей Бороздин, который стал фигурантом дела об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж». ч. 2 ст. 105 УК РФ), и Максим Вавилов, который был начальником ИВС ОП «Усть-Таркское». В январе 2024 года его этапировали в Новосибирск.

В августе 2023 года НГС побывал в селе Яркуль после ареста фигурантов дела. Почитайте репортаж, как искали и через 13 лет нашли подозреваемых.

Ранее НГС писал, что обвиняемые просили, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

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Комментарии
5
Мон@шка60+
26 июля 2024, 13:17
Дела такого рода должны быть оформлены и проведены безупречно, чтобы не было возможности развалить.
Евгений1974
26 июля 2024, 13:25
Суд Линча спасет ситуацию, в случае чего.
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