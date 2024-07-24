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Криминал Убийство в селе Яркуль Дело против экс-полицейских просят рассмотреть в суде присяжных — их обвиняют в убийстве школьницы в Усть-Тарке

Дело против экс-полицейских просят рассмотреть в суде присяжных — их обвиняют в убийстве школьницы в Усть-Тарке

Ходатайство рассмотрят на этой неделе

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10 комментариев
Решение по ходатайству примут 27 июля

Обвиняемые в убийстве 15-летней девочки в Усть-Тарке экс-силовики Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей попросили рассмотреть их дело судом присяжных. Информация опубликована в карточке уголовного дела.

— Подано ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, — говорится в карточке.

Окончательное решение по этому ходатайству будет принято на предварительном слушании 27 июля.

Напомним, в 2010 году в Усть-Тарке по дороге домой из сельского клуба пропала 15-летняя Наташа Матюхина, и её местонахождение так и осталось неизвестным. По версии следствия, помощник начальника местного ОВД Максим Кудрявцев и оперуполномоченный Евгений Бартоломей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сбили школьницу, увезли тело в неизвестное место и спрятали.

НГС обратился к защитникам Бартоломея и Кудрявцева (их интересы представляют три адвоката) с просьбой о комментарии. Они не ответили на звонки и сообщения журналиста.

По мнению адвоката Дениса Садовского, вопрос о назначении суда присяжных вместо обычной формы судопроизводства — вопрос практически решенный.

— Любой из обвиняемых вправе ходатайствовать о рассмотрении его дела с участием в суде присяжных заседателей. Наличие ходатайства даже от одного из обвиняемых при том, что в деле фигурантов несколько, для рассмотрения дела с участием присяжных заседателей достаточно. Главное — своевременно заявить ходатайство сразу же после ознакомления с материалами дела или течение с трех суток с момента получения копии обвинительного заключения. После поступления дела в суд в предварительном слушании заявитель подтверждает свое намерение, и суд назначает судебное заседание и приступает к формированию коллегии присяжных. Даже если прокурор или потерпевшие против рассмотрения дела присяжными это не может быть препятствием рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, — объяснил Садовский.

По этому уголовному делу также были задержаны начальник уголовного розыска отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексей Бороздин, который стал фигурантом дела об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж». ч. 2 ст 105 УК РФ), и Максим Вавилов, который был начальником ИВС ОП «Усть-Таркское». В январе 2024 года его этапировали в Новосибирск.

В августе 2023 года НГС побывал в селе Яркуль после ареста фигурантов дела. Почитайте репортаж, как искали и через 13 лет нашли подозреваемых.

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Усть-таркский район Убийство школьницы Силовики Новосибирская область
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Комментарии
10
Посетитель № 13
24 июля 2024, 14:31
Правильно сделали, что присяжных выбрали. Как я понял из СМИ, там девочку сбили, тело спрятали, но вменять им сейчас нарушение ПДД, повлекшее смерть - бессмысленно, все сроки давности давности истекли, вот и обвинили в убийстве.
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
24 июля 2024, 14:06
Максим Кудрявцев?!
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