Новосибирскому депутату Украинцеву продлили арест — он пробудет в СИЗО до конца сентября

Сегодня, 24 июля, в Дзержинском районном суде Новосибирска депутату Игорю Украинцеву продлили срок заключения под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 29 сентября.
Как сообщил журналисту НГС адвокат Игоря Украинцева Иван Рассолов, защита просила изменить меру пресечения на залог или домашний арест.
— В деле ничего нового нет, только постановление о продлении срока предварительного следствия, — добавил адвокат.
Срок содержания под стражей продлили на два месяца.
О том, что Игорь Украинцев попал под уголовное дело, стало известно 30 мая. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере более 3,5 миллиона рублей, 31 мая его отправили в СИЗО. НГС показывал в фоторепортаже, как проходил арест. Мы собрали подробности о деле в одном сюжете.
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