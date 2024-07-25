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Криминал Дело депутата Украинцева Новосибирскому депутату Украинцеву продлили арест — он пробудет в СИЗО до конца сентября

Новосибирскому депутату Украинцеву продлили арест — он пробудет в СИЗО до конца сентября

Решение принял Дзержинский районный суд

2 008
32 комментария
Игорь Украинцев находится в СИЗО с 31 мая

Сегодня, 24 июля, в Дзержинском районном суде Новосибирска депутату Игорю Украинцеву продлили срок заключения под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 29 сентября.

Как сообщил журналисту НГС адвокат Игоря Украинцева Иван Рассолов, защита просила изменить меру пресечения на залог или домашний арест.

— В деле ничего нового нет, только постановление о продлении срока предварительного следствия, — добавил адвокат.

Срок содержания под стражей продлили на два месяца.

О том, что Игорь Украинцев попал под уголовное дело, стало известно 30 мая. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере более 3,5 миллиона рублей, 31 мая его отправили в СИЗО. НГС показывал в фоторепортаже, как проходил арест. Мы собрали подробности о деле в одном сюжете.

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Игорь Украинцев Арест СИЗО Новосибирск
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Комментарии
32
ПЧЕЛА
25 июля 2024, 17:34
Правильно, что продлили арест.... из-за этих депутатов через 5-7-10 лет в области массово начнут исчезать деревни и села...российская глубинка никому не нужна, доживают последние, молодежь в бурьяне с гнусом жить не будет...
Barmaleя
25 июля 2024, 17:32
Зла я на депутатов. К троим обращалась все по тому же поводу: газоны, плитка, асфальт, лужи, мусорка, а толку совершенно никакого!!! Просто пересылают мои обращения чиновникам, а те пишут всякую чушь. Так это я и сама могу к ним обратиться. Или функции почтальонов они выполняют или "свадебных генералов" - позируют перед камерами. К власти и к бизнесу они ближе, чем к народу в моем лице. И очень уважают освоение бюджета.
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