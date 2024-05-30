Депутат горсовета Игорь Украинцев попал под уголовное дело — его подозревают во взятке

Игорь Украинцев занимает пост депутата Горсовета Новосибирска на округе №11. Он был одним из кандидатов на выборах мэра Новосибирска в 2024 году. Только он вместе с Максимом Кудрявцевым дошел до этапа собеседования. По итогам голосования он проиграл второму кандидату.



Игорь Украинцев — 38-летний индивидуальный предприниматель, он окончил экономический лицей № 95, затем — инженерно-экологический факультет в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Во время учебы работал по специальности, создал и возглавил районную молодежную волонтерскую организацию.



После университета переехал в Кемерово, где работал руководителем по связям с общественностью в Кузбасском консультационном центре. Занимался общественной деятельностью, например защищал интересы людей в судах. Тогда решил получить второе высшее образование в РАНХИГСе по специальности «государственное и муниципальное управление».



В 2013 году Украинцев стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, занимался социальными проектами. Спустя 4 года по семейным обстоятельствам вернулся в Новосибирск, по приглашению руководства ГК «Стрижи» возглавлял общественный клуб по развитию микрорайона. В 2018 году создал волонтерский отряд «Зеленая дружина», чтобы бороться за чистоту в городе. Через год возглавил Новосибирское отделение Российской экологической партии «Зеленые», а еще через год стал депутатом горсовета.



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