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Криминал эксклюзив Депутат горсовета Игорь Украинцев попал под уголовное дело — его подозревают во взятке

Депутат горсовета Игорь Украинцев попал под уголовное дело — его подозревают во взятке

Ранее Украинцев выдвигался на пост мэра Новосибирска

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Подробности дела пока неизвестны

30 мая стало известно, что в Новосибирске возбудили уголовное дело на депутата горсовета Игоря Украинцева. Его подозревают во взяточничестве, об этом сообщает источник НГС.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что Игоря Украинцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ. В настоящее время с депутатом проводят следственные действия.

— Пока сложно что-то комментировать, так как о задержании Украинцева я впервые слышу от вас, — сообщил редакции НГС спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Помощник Игоря Украинцева и его жена не ответили на звонки и сообщения НГС на момент публикации. Телефон самого депутата недоступен.

Игорь Украинцев занимает пост депутата Горсовета Новосибирска на округе №11. Он был одним из кандидатов на выборах мэра Новосибирска в 2024 году. Только он вместе с Максимом Кудрявцевым дошел до этапа собеседования. По итогам голосования он проиграл второму кандидату.

Игорь Украинцев — 38-летний индивидуальный предприниматель, он окончил экономический лицей № 95, затем — инженерно-экологический факультет в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Во время учебы работал по специальности, создал и возглавил районную молодежную волонтерскую организацию.

После университета переехал в Кемерово, где работал руководителем по связям с общественностью в Кузбасском консультационном центре. Занимался общественной деятельностью, например защищал интересы людей в судах. Тогда решил получить второе высшее образование в РАНХИГСе по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2013 году Украинцев стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, занимался социальными проектами. Спустя 4 года по семейным обстоятельствам вернулся в Новосибирск, по приглашению руководства ГК «Стрижи» возглавлял общественный клуб по развитию микрорайона. В 2018 году создал волонтерский отряд «Зеленая дружина», чтобы бороться за чистоту в городе. Через год возглавил Новосибирское отделение Российской экологической партии «Зеленые», а еще через год стал депутатом горсовета.

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