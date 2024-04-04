До собеседования дошли только 2 кандидата в мэры Новосибирска: остальные провалили тест на знание права

С тестом справились только два человека Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска прошли только два кандидата из 17. Об этом стало известно во время пресс-подхода в мэрии.



На первом этапе претенденты на должность мэра должны были пройти тестирование, которое включало и открытые вопросы на знание Конституции и законов, а также управленческие кейсы. Нужно было набрать больше 16 баллов, чтобы пройти на второй этап.

— Порядка десяти кандидатов набрали менее 10 баллов, 4 кандидата набрали менее 16 баллов. И два кандидата набрали более 20 баллов. Поэтому ко второму этапу конкурса допущены два кандидата — это Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев, — сообщил первый вице-губернатор Юрий Петухов

Теперь кандидаты должны представить членам конкурсной комиссии свои проекты развития Новосибирска. На выступление каждого отводится 20 минут. Оценивать их будут по пятибалльной шкале. Нужно набрать более 2,6 балла.

Тесты на руки кандидатам не отдали, только сказали каждому количество баллов. Увидеть бланки кандидаты смогут на следующей неделе.