НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

южн.

 756мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

СРОЧНО

Арестован директор Центра водных видов спорта

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Как пенсионер попал в рехаб
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Политика Кто станет мэром Новосибирска До собеседования дошли только 2 кандидата в мэры Новосибирска: остальные провалили тест на знание права

До собеседования дошли только 2 кандидата в мэры Новосибирска: остальные провалили тест на знание права

На должность претендовали 17 человек

5 379
104 комментария
С тестом справились только два человека

На второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска прошли только два кандидата из 17. Об этом стало известно во время пресс-подхода в мэрии.

На первом этапе претенденты на должность мэра должны были пройти тестирование, которое включало и открытые вопросы на знание Конституции и законов, а также управленческие кейсы. Нужно было набрать больше 16 баллов, чтобы пройти на второй этап.

— Порядка десяти кандидатов набрали менее 10 баллов, 4 кандидата набрали менее 16 баллов. И два кандидата набрали более 20 баллов. Поэтому ко второму этапу конкурса допущены два кандидата — это Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев, — сообщил первый вице-губернатор Юрий Петухов

Теперь кандидаты должны представить членам конкурсной комиссии свои проекты развития Новосибирска. На выступление каждого отводится 20 минут. Оценивать их будут по пятибалльной шкале. Нужно набрать более 2,6 балла.

Тесты на руки кандидатам не отдали, только сказали каждому количество баллов. Увидеть бланки кандидаты смогут на следующей неделе.

Подробнее о кандидатах мы рассказывали в карточках.

ПО ТЕМЕ
Мэр Новосибирска Выборы мэра Конкурс Тест
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  33

Татьяна,  40

Ника,  35

Александра,  33

Александр,  35

Matin,  38

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Добавить объявление