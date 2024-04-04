Как в школе: отняли телефоны и запретили разговаривать — в Новосибирске начался конкурс на пост мэра

У кандидатов перед тестом забрали телефоны и запретили им обсуждать вопросы друг с другом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске начался конкурс на пост мэра города. Сегодня, 4 апреля, кандидаты должны пройти тест на знание Конституции и права. Те, кто успешно его пройдет, будут допущены до собеседования.



Перед комиссией кандидаты должны будут представить свои программы. Изначально на пост претендовал 21 кандидат, но 2 апреля трое — Роман Теленчинов (заместитель губернатора НСО), Максим Останин (заместитель министра промышленности) и Эдуард Кожемякин (председатель партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — отказались от участия. На следующий день свою кандидатуру снял бизнесмен, генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов.

В тесте есть задания с открытыми вопросами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сейчас на должность претендуют 17 кандидатов. Ранее мы собрали информацию, что известно о каждом из них. СМИ не смогут увидеть ни тестирование, ни собеседование. Их сделали закрытыми.

Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU

Как сообщает корреспондент НГС Елизавета Горячева, которая сейчас находится в мэрии, атмосфера спокойная, все кандидаты ведут себя уверенно и говорят, что не переживают, настроены на победу. Пришли все 17 кандидатов. В малом зале перед тестированием у них собрали телефоны, предупредили, что вопросы между собой обсуждать запрещено, раздали конверты с тестом и черновики.

Как передает корреспондент, кандидатам выдают не просто тест с вариантами ответов, есть вопросы и с открытыми ответами. То есть ответ нужно написать самостоятельно. На выполнение всех заданий кандидатам отвели 90 минут.



Кандидаты приступили к тесту Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











16 апреля депутаты горсовета будут выбирать мэра Новосибирска как минимум из двух кандидатов, которых выдвинет комиссия.

