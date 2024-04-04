Как в школе: отняли телефоны и запретили разговаривать — в Новосибирске начался конкурс на пост мэра

В Новосибирске начался конкурс на пост мэра города. Сегодня, 4 апреля, кандидаты должны пройти тест на знание Конституции и права. Те, кто успешно его пройдет, будут допущены до собеседования.
Перед комиссией кандидаты должны будут представить свои программы. Изначально на пост претендовал 21 кандидат, но 2 апреля трое — Роман Теленчинов (заместитель губернатора НСО), Максим Останин (заместитель министра промышленности) и Эдуард Кожемякин (председатель партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — отказались от участия. На следующий день свою кандидатуру снял бизнесмен, генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов.
Сейчас на должность претендуют 17 кандидатов. Ранее мы собрали информацию, что известно о каждом из них. СМИ не смогут увидеть ни тестирование, ни собеседование. Их сделали закрытыми.
Как сообщает корреспондент НГС Елизавета Горячева, которая сейчас находится в мэрии, атмосфера спокойная, все кандидаты ведут себя уверенно и говорят, что не переживают, настроены на победу. Пришли все 17 кандидатов. В малом зале перед тестированием у них собрали телефоны, предупредили, что вопросы между собой обсуждать запрещено, раздали конверты с тестом и черновики.
Как передает корреспондент, кандидатам выдают не просто тест с вариантами ответов, есть вопросы и с открытыми ответами. То есть ответ нужно написать самостоятельно. На выполнение всех заданий кандидатам отвели 90 минут.
16 апреля депутаты горсовета будут выбирать мэра Новосибирска как минимум из двух кандидатов, которых выдвинет комиссия.
Ранее эксперты НГС объясняли, что Останин и Теленчинов были страхующими дублерами, а Максим Кудрявцев станет будущем мэром города. Прежде уже сообщалось, что его кандидатуру согласовали в аппарате президента и именно Кудрявцева поддержит Андрей Травников.