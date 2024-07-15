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На Алтае в ДТП погиб 5-летний ребенок

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Криминал Умер пятилетний ребенок: два автомобиля столкнулись на Алтае — еще несколько человек пострадали

Умер пятилетний ребенок: два автомобиля столкнулись на Алтае — еще несколько человек пострадали

Из-за ДТП возбуждено уголовное дело

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Авария произошла на трассе А-322

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Алейском районе. В аварии погиб пятилетний ребенок, еще несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Авария произошла на трассе А-322 «Барнаул-Рубцовск- граница с Республикой Казахстан». По данным следствия, водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» двигался со стороны Барнаула по направлению в Рубцовск, когда выехал на встречную полосу. Он допустил столкновение с машиной «Ниссан Тиана».

— В результате произошедшего от полученных травм скончался 5-летний ребенок, ехавший в автомобиле «Ниссан Тиана». Еще несколько пассажиров обоих транспортных средств пострадали, им оказывается медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование поставлено на контроль руководства регионального следственного управления.

В телеграм-канале полиции Алтайского края уточнили, что авария произошла около 16:40 на 157 километре дороги. По предварительным данным, пострадали пять человек, из них трое несовершеннолетних, — в ведомстве не объявляли о погибшем ребенке. Информация об этом появилась спустя несколько часов в СК.

В пресс-службе прокуратуры региона также сообщили, что надзорным ведомством взято на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела.

В конце июня в Новосибирске суд вынес приговор водителю по делу о ДТП. В результате аварии погибли две молодые девушки.

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Погиб ребенок Смертельное ДТП Алтай Уголовное дело
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