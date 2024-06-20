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Криминал Одна умерла на месте: новосибирец получил срок за смертельное ДТП на Выборной — погибли две девушки

Одна умерла на месте: новосибирец получил срок за смертельное ДТП на Выборной — погибли две девушки

Их сбили на пешеходном переходе

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Авария произошла 17 ноября 2023 года

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю, который в ноябре 2023 года совершил ДТП на улице Выборной. В результате аварии погибли две молодые девушки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла вечером 17 ноября прошлого года. Суд установил, что мужчина, управляя машиной в состоянии опьянения, нарушив ПДД, превысил скоростной режим и совершил наезд на двух девушек. Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Выборной.

— В результате ДТП одна девушка от полученных травм скончалась на месте, другая — в медицинском учреждении, — сообщили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что водитель был лишен права управления транспортными средствами. 37-летнего сибиряка признали виновным по пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортом на 2 года 8 месяцев. Кроме того, в пользу потерпевших с него взыскали 1 миллион рублей, а принадлежащую машину конфисковали в доход государства.

— Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в ведомстве.

Известно, что 17 ноября мужчина ехал на автомобиле Nissan по улице Выборной, когда совершил наезд на пешеходов 2004 и 2005 годов рождения. Как рассказала НГС близкая подруга семьи одной из погибших, девушки гуляли в районе лыжной базы и в момент аварии переходили дорогу.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП Сбил пешехода Приговор Новосибирск Прокуратура
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