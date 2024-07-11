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Криминал Память о муже: 84-летнюю сибирячку осудили за незаконное хранение взрывчатки

Память о муже: 84-летнюю сибирячку осудили за незаконное хранение взрывчатки

Женщина 30 лет держала порох на антресоли

1 784
51 комментарий
Женщину осудили на два года условного срока

В городе Бийске Алтайского края 84-летнюю женщину осудили за незаконное хранение пороха — она 30 лет держала взрывчатку на антресоли. Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

— После смерти мужа в 1994 году у нее остались металлическая банка и картонная коробка с порохом, которые она решила оставить себе, как память, — говорится в сообщении ведомства.

Коробки в марте 2024 года изъяли сотрудники полиции. Подсудимая полностью признала вину. Ей дали два года условного срока по статье 222 УК РФ.

Накануне, 10 июля, в Новосибирске нашли гранату на детской площадке. На место приезжали сотрудники полиции.

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Комментарии
51
сапсан
11 июля 2024, 14:26
а кто интересно слил, что у неё на антесоли банка с порохом? вот вопрос дня))
Дед Митрич
11 июля 2024, 14:23
Главное, менты поставили палочку в зачет. А судья, что?
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