Память о муже: 84-летнюю сибирячку осудили за незаконное хранение взрывчатки

Женщину осудили на два года условного срока Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В городе Бийске Алтайского края 84-летнюю женщину осудили за незаконное хранение пороха — она 30 лет держала взрывчатку на антресоли. Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.



— После смерти мужа в 1994 году у нее остались металлическая банка и картонная коробка с порохом, которые она решила оставить себе, как память, — говорится в сообщении ведомства.



Коробки в марте 2024 года изъяли сотрудники полиции. Подсудимая полностью признала вину. Ей дали два года условного срока по статье 222 УК РФ.



Накануне, 10 июля, в Новосибирске нашли гранату на детской площадке. На место приезжали сотрудники полиции.