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Происшествия «Людей эвакуировали, никого не подпускали»: на детской площадке Новосибирска нашли гранату

«Людей эвакуировали, никого не подпускали»: на детской площадке Новосибирска нашли гранату

Читатель НГС стал очевидцем происшевстия

1 834
7 комментариев
На месте работала Росгвардия

10 июля во дворе жилого дома Королева,17 в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили гранату. Читатель НГС стал очевидцем и рассказал редакции подробности.

— Это было между 16:00 и 17:00. Я гулял с детьми неподалеку от детской площадки. Смотрю — людей начали эвакуировать с самой площадки, отгонять от киоска. Жильцам близлежайшего дома пригрозили не подходить к окнам. Приехали полицейские, саперы, кинологи, огородили детскую площадку, никого не подпускали. Там нашли гранату какую-то старого образца, — сообщил читатель на условиях анонимности.

В полиции подтвердили информацию о происшествии.

— Подтверждаем обнаружение предмета, похожего на гранату по указанному вами адресу 10 июля. Предмет был передан специалистам, в настоящий момент он не представляет угрозы, — сообщили НГС в областном главке полиции.

Ранее сибиряки нашли старую британскую гранату: они не придумали ничего лучше, чем повезти ее домой к главе села.

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Комментарии
8
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11 июля 2024, 13:17
Маленький мальчик гранату нашёл, С этой гранатой он к папе пришёл, Дерни колечко, — папа сказал. Долго над полем сандалик летал
Дормидонт Евлампивич
11 июля 2024, 13:15
"Там нашли гранату какую-то старого образца, — сообщил читатель на условиях анонимности." А знаю , где он проживает и как этого оленя зовут - ОЛЕШКА
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