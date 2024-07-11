«Людей эвакуировали, никого не подпускали»: на детской площадке Новосибирска нашли гранату

На месте работала Росгвардия Источник: Артем Дергунов / 116.RU











10 июля во дворе жилого дома Королева,17 в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили гранату. Читатель НГС стал очевидцем и рассказал редакции подробности.



— Это было между 16:00 и 17:00. Я гулял с детьми неподалеку от детской площадки. Смотрю — людей начали эвакуировать с самой площадки, отгонять от киоска. Жильцам близлежайшего дома пригрозили не подходить к окнам. Приехали полицейские, саперы, кинологи, огородили детскую площадку, никого не подпускали. Там нашли гранату какую-то старого образца, — сообщил читатель на условиях анонимности.

В полиции подтвердили информацию о происшествии.

— Подтверждаем обнаружение предмета, похожего на гранату по указанному вами адресу 10 июля. Предмет был передан специалистам, в настоящий момент он не представляет угрозы, — сообщили НГС в областном главке полиции.



Ранее сибиряки нашли старую британскую гранату: они не придумали ничего лучше, чем повезти ее домой к главе села.

