«Людей эвакуировали, никого не подпускали»: на детской площадке Новосибирска нашли гранату

10 июля во дворе жилого дома Королева,17 в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили гранату. Читатель НГС стал очевидцем и рассказал редакции подробности.
— Это было между 16:00 и 17:00. Я гулял с детьми неподалеку от детской площадки. Смотрю — людей начали эвакуировать с самой площадки, отгонять от киоска. Жильцам близлежайшего дома пригрозили не подходить к окнам. Приехали полицейские, саперы, кинологи, огородили детскую площадку, никого не подпускали. Там нашли гранату какую-то старого образца, — сообщил читатель на условиях анонимности.
В полиции подтвердили информацию о происшествии.
— Подтверждаем обнаружение предмета, похожего на гранату по указанному вами адресу 10 июля. Предмет был передан специалистам, в настоящий момент он не представляет угрозы, — сообщили НГС в областном главке полиции.
Ранее сибиряки нашли старую британскую гранату: они не придумали ничего лучше, чем повезти ее домой к главе села.
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