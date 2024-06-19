«Подписать — значит, признать себя виновным»: чемпион Перлов отказался от контракта с Минобороны

Андрей Перлов находится в СИЗО с марта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Обвиняемый в мошенничестве и растрате бывший гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов отказался подписывать контракт с Минобороны и отправляться на СВО. Об этом НГС в среду сообщил его защитник Геннадий Шишебаров.



Сегодня адвокат впервые ознакомился с уведомлением, о котором Перлов заявил в начале недели. Как утверждает юрист, документ подписала следователь по фамилии Ошестюк, которая расследует уголовное дело. Эта фамилия звучала на заседании в Центральном районном суде 11 июня.

— Мы с ним обсудили этот вопрос, тут особо нечего сказать. Он повторяет: «Весь следственный изолятор надо мной смеётся уже, в камеру только мне принесли такую бумагу, больше никому». Для всех это диковинка. Но его позиция однозначна, так как ни о каком подписании контракта речь не идёт. Подписать — значит, признать себя виновным. Смысл его слов в том, что сначала надо его освободить и реабилитировать, а потом обсуждать все эти вопросы, — объяснил Шишебаров.

Также сегодня областной суд рассмотрел апелляцию адвоката на продление ареста Андрею Перлову.

— Апелляция прошла предсказуемо — рассматривался вопрос о продлении меры пресечения. Три жалобы адвоката суд оставил без рассмотрения, жалобу самого Перлова на арест ещё не рассмотрели. Сегодня нам предсказуемо отказали, продление ареста оставили без изменений, — добавил юрист.

Сегодня Геннадий Шишебаров написал обращение к прокурору Новосибирской области Александру Бучману. В заявлении адвокат требует проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении Андрея Перлова и передать материалы в Следственный комитет.

Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и бывший директор ФК «Новосибирск» находится в СИЗО уже несколько месяцев. Андрея Перлова арестовали по обвинению в мошенничестве и растрате бюджетных средств в конце марта. Адвокат спортсмена уверен, что оснований для возбуждения дела не было, и уже несколько раз обжаловал постановление. 11 июня суд рассмотрел очередную жалобу. НГС приводил доводы Андрея Перлова и его защиты с последнего судебного заседания.

