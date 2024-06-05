Им обещали 10 миллионов: два киллера пойдут под суд за покушение на убийство, заказчика ищут

Двоих новосибирцев будут судить за покушение на убийство по найму. Об этом рассказали в областном следственном управлении СК и прокуратуре Новосибирской области.
По данным следствия, конфликт двух новосибирских предпринимателей привел к тому, что один из них решил устранить второго и предложил своему товарищу поработать киллером за 10 миллионов рублей. Тот привлек еще одного подельника.
Готовясь к убийству обвиняемые взяли госномер чужого автомобиля, нашли пистолет, выяснили на какой машине ездит и где живет жертва.
— В ночь на 15 августа 2023 года обвиняемый, дождавшись потерпевшего на парковочной стоянке, произвели в него не менее 7 выстрелов из пистолета— прокомментировали обстоятельства дела в СК.
С места преступления предполагаемые киллеры скрылись, а по пути избавились от оружия и одежды, которая могла их выдать. Дальнейшие события пошли не по плану наемников: во-первых, потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, а следователи, в целях его безопасности, объявили раненого убитым, во-вторых, их действия попали на камеру.
Спустя несколько месяцев обоих предполагаемых исполнителей задержали. Им вменили целый букет обвинений: ч.3 ст.30 ч.5 ст.33 п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное в целях совершения особо тяжкого преступления).
Предполагаемому заказчику удалось скрыться, материалы в отношении него выделили в отдельное производство, а самого мужчину объявили в федеральный розыск.
Накануне следователи закончили предварительное разбирательство, уголовное дело направлено в суд.
Ранее НГС писал о том, как раскрывали громкое заказное убийство, которое произошло в Новосибирске в 90-е. Исполнитель уже вышел на свободу.