Им обещали 10 миллионов: два киллера пойдут под суд за покушение на убийство, заказчика ищут

Двоих новосибирцев будут судить за покушение на убийство по найму. Об этом рассказали в областном следственном управлении СК и прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, конфликт двух новосибирских предпринимателей привел к тому, что один из них решил устранить второго и предложил своему товарищу поработать киллером за 10 миллионов рублей. Тот привлек еще одного подельника.

