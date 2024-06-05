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Два киллера пойдут под суд за заказное убийство

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Криминал Им обещали 10 миллионов: два киллера пойдут под суд за покушение на убийство, заказчика ищут

Им обещали 10 миллионов: два киллера пойдут под суд за покушение на убийство, заказчика ищут

Об итогах предварительного расследования рассказали в областном управлении СК и прокуратуре

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Предполагаемых киллеров вот-вот начнут судить, заказчику удалось сбежать

Двоих новосибирцев будут судить за покушение на убийство по найму. Об этом рассказали в областном следственном управлении СК и прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, конфликт двух новосибирских предпринимателей привел к тому, что один из них решил устранить второго и предложил своему товарищу поработать киллером за 10 миллионов рублей. Тот привлек еще одного подельника.

Готовясь к убийству обвиняемые взяли госномер чужого автомобиля, нашли пистолет, выяснили на какой машине ездит и где живет жертва.

— В ночь на 15 августа 2023 года обвиняемый, дождавшись потерпевшего на парковочной стоянке, произвели в него не менее 7 выстрелов из пистолета— прокомментировали обстоятельства дела в СК.

С места преступления предполагаемые киллеры скрылись, а по пути избавились от оружия и одежды, которая могла их выдать. Дальнейшие события пошли не по плану наемников: во-первых, потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, а следователи, в целях его безопасности, объявили раненого убитым, во-вторых, их действия попали на камеру.

Спустя несколько месяцев обоих предполагаемых исполнителей задержали. Им вменили целый букет обвинений: ч.3 ст.30 ч.5 ст.33 п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное в целях совершения особо тяжкого преступления).

Предполагаемому заказчику удалось скрыться, материалы в отношении него выделили в отдельное производство, а самого мужчину объявили в федеральный розыск.

Накануне следователи закончили предварительное разбирательство, уголовное дело направлено в суд.

Ранее НГС писал о том, как раскрывали громкое заказное убийство, которое произошло в Новосибирске в 90-е. Исполнитель уже вышел на свободу.

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Заказное убийство Покушение на убийство СУ СКР по НСО
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