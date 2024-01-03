Убийство директора шоколадной фабрики: как раскрывали громкое преступление из 90-х — киллеру было 15, и он уже на свободе

По словам бывшего старшего следователя прокуратуры по особо важным делам Сергея Дёмина, дело Веры Копасовой попало к нему не сразу — на место происшествия он не выезжал. Но помнит момент, как спустя какое-то время после убийства возле детского дома на Котовского нашли пистолет. Как показала экспертиза, это из него убили гендиректора «Новосибирской». Так в деле появилась первая улика.



— Это был спортивный револьвер немецкого производства, который, по имеющейся оперативной информации, был украден то ли в Германии, то ли в Прибалтике и контрабандой завезен в Россию. Информация об этом была, а кто к контрабанде причастен и через кого — ничего не было известно. Оружие нашли не сразу, потому что всё-таки бросили его не на самом месте преступления, а метрах в 500–600. Нашли его воспитанники детского дома, слава богу, что никого не перестреляли, потому что там еще несколько патронов оставалось в барабане. У них воспитатели отобрали, сообщили в милицию. Но оружие, я вам скажу, — это такая себе улика. Оно никуда не привело, поэтому таких каких-то очевидных зацепок не было, — объясняет он.

