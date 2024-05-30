Были дома одни: после гибели двух малышей при пожаре в новосибирском селе возбудили уголовное дело

Пожар произошел в селе Красноглинное Источник: Прокуратура НСО











В Новосибирской области после пожара, в котором погибли двое детей, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, его завели по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).



По данным следствия, днем 30 мая одном из сел Новосибирского районе случилось возгорание квартиры в доме.



— Установлено, что при пожаре погибли двух и трехлетний мальчики. По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра, — сказано в сообщении. — Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей.



Кроме того, в ведомстве проводят другие следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



В сообщении уточняется, что пожар произошел в селе Красноглинное. Погибли двое детей 2020 и 2021 года рождения.

