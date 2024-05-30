Двух и трех лет: под Новосибирском вспыхнул пожар — погибли двое детей

30 мая в селе Красноглинное в Новосибирской области произошел пожар. В результате возгорания погибли двое детей — мальчики двух и трех лет.
Данные об этом НГС подтвердили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области, а также источник издания. Как заявили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в квартире жилого дома поступило специалистам в 18:15 часов.
— На момент прибытия первого пожарно — спасательного подразделения происходило горение квартиры на втором этаже, — сказано в сообщении. — Самостоятельно эвакуировались 32 человека.
Уточняется, что ликвидировать открытое горение удалось в 18:42 часов. Из-за пожара прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Предварительно установлено, что возгорание произошло в квартире дома по улице Клубная.
— Жильцы дома эвакуированы. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — сказано в сообщении.
30 мая в Новосибирске загорелся двухэтажный дом. Огонь вспыхнул в микрорайоне Затон.