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Двое детей погибли в пожаре

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Происшествия Двух и трех лет: под Новосибирском вспыхнул пожар — погибли двое детей

Двух и трех лет: под Новосибирском вспыхнул пожар — погибли двое детей

Данные об этом подтвердили в Минздраве

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Пожар произошел в селе Красноглинное

30 мая в селе Красноглинное в Новосибирской области произошел пожар. В результате возгорания погибли двое детей — мальчики двух и трех лет.

Данные об этом НГС подтвердили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области, а также источник издания. Как заявили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в квартире жилого дома поступило специалистам в 18:15 часов.

В соцсетях опубликовали видео с места пожара

— На момент прибытия первого пожарно — спасательного подразделения происходило горение квартиры на втором этаже, — сказано в сообщении. — Самостоятельно эвакуировались 32 человека.

Уточняется, что ликвидировать открытое горение удалось в 18:42 часов. Из-за пожара прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Предварительно установлено, что возгорание произошло в квартире дома по улице Клубная.

— Жильцы дома эвакуированы. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — сказано в сообщении.

30 мая в Новосибирске загорелся двухэтажный дом. Огонь вспыхнул в микрорайоне Затон.

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Пожар Новосибирская область Дети
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