«Пострадала воспитатель детского сада»: в микрорайоне Затон загорелся двухэтажный дом

В Новосибирске в микрорайоне Затон на улице Портовой, 16 утром загорелся двухэтажный дом. Информацию об этом НГС рассказали очевидцы.
Как объяснила жительница соседнего дома, барак сгорел под утро, в пожарную часть местные жители обратились примерно в 5:45.
— Были слышны хлопки, похожие на салют. Пожарный объяснил, что так хлопает шифер. Сильно пострадала пожилая женщина, воспитатель детского сада. Увезли на скорой в больницу, — сообщила читательница НГС.
Жители жилого комплекса «Ясный берег», который находится недалеко, сообщают, что утром чувствовали запах дыма.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области, информация уточняется.
Несколько дней назад недалеко от Димитровского моста загорелся частный дом на улице 2-й Шоссейной. Огонь от дома перекинулся на баню на соседнем участке. В пожаре никто не пострадал.
Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирск области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 05:40. В течение трех минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время из окон 1 и 2 этажей был виден открытый огонь. Была угроза распространения огня на соседние квартиры.
— Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств и трехколенной лестницы со второго этажа спасли трёх человек: двух женщин и одного мужчину. Из них одну женщину без признаков жизни пожарные передали бригаде медиков, которые реанимировали спасённую и госпитализировали в медучреждение, — сообщили в пресс-службе. — Еще 5 человек эвакуировались самостоятельно.
За 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение. На пожар реагировали 34 человека и 9 единиц техники. Из горящего дома сотрудники вынесли газовый баллон.
По оперативным данным в результате пожара огнем повреждены 4 квартиры и кровля дома на общей площади 270 кв.м. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС России