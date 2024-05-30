«Пострадала воспитатель детского сада»: в микрорайоне Затон загорелся двухэтажный дом

Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирск области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 05:40. В течение трех минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время из окон 1 и 2 этажей был виден открытый огонь. Была угроза распространения огня на соседние квартиры.



— Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств и трехколенной лестницы со второго этажа спасли трёх человек: двух женщин и одного мужчину. Из них одну женщину без признаков жизни пожарные передали бригаде медиков, которые реанимировали спасённую и госпитализировали в медучреждение, — сообщили в пресс-службе. — Еще 5 человек эвакуировались самостоятельно.



За 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение. На пожар реагировали 34 человека и 9 единиц техники. Из горящего дома сотрудники вынесли газовый баллон.



По оперативным данным в результате пожара огнем повреждены 4 квартиры и кровля дома на общей площади 270 кв.м. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС России