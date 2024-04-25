Нет состава преступления: в полиции не стали начинать проверку из-за камер в съемной квартире Новосибирска

Камера висела у входа Источник: предоставлено читателем НГС











Полиция Новосибирской области не стала начинать проверку по поводу камер, расставленных в съемной квартире. Такое помещение в начале марта снял житель Санкт-Петербурга Николай. Но, обнаружив, что ведется видеосъемка, съехал с квартиры и попросил деньги за следующие два дня обратно. Получив отказ, мужчина отправился в полицию.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, Николай обратился в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» с целью консультации для возврата денег за аренду квартиры.

— Со слов мужчины он увидел в квартире одну видеокамеру на стене в прихожей, что и стало причиной отказа от заселения. Учитывая, что гражданин обращался только по факту возврата денежных средств, последнему было разъяснено, что данная ситуация регулируется нормами гражданского кодекса РФ, — рассказали в пресс-службе МВД.

По мнению полиции, условия соблюдения условий устного договора между сторонами входит в юрисдикцию суда. Состава преступления, предусмотренного УК РФ, нет. Как добавили в пресс-службе, Николай выслушал аргументы полиции и принял решение не подавать заявление. Он поблагодарил полицейских за попытку разрешить спор на месте и ушел без претензий к сотрудникам. Тогда Николай был намерен обратиться с гражданским иском в суд.