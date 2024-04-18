«Если выключите, я вас выставлю»: сибирячка поставила камеры в посуточном жилье — возмущенный гость пришел к ней с полицией

Камера была установлена рядом с дверью Источник: предоставлено читателем НГС











Арендовать квартиру на сутки — это всегда риски. Особенно, если приезжаешь из другого города: можно остаться без места для ночевки, потерять деньги или не получить обратно залог. Но Николай из Санкт-Петербурга столкнулся с совсем необычным случаем — в квартире была установлена видеокамера, о которой его не предупредили. Мужчина сразу же уехал из-под наблюдения, но больше 10 тысяч рублей за аренду и залог ему так и не вернули. Хозяйка квартиры уверена, что все законно и она просто защищает свою собственность. Корреспондент НГС разбиралась, почему произошел конфликт и что делать, если кто-то пытается получить кадры с квартирантами.

«Если вы его выключите, я вас выставлю»

Житель Санкт-Петербурга Николай (фамилию мужчина попросил не называть) решил приехать на пару дней в Новосибирск к своей девушке. На сайте с бесплатными объявлениями петербуржец нашел подходящее жилье — «однушку» на Фабричной. Николай забронировал квартиру, отправил предоплату, а вторую половину должен был прислать после заселения.

Всего Николай отдал около 20 тысяч рублей Источник: Предоставлено читателем НГС











Николай вместе с девушкой заселялся на четыре дня. Предоплата за квартиру составила 7200 рублей — эти деньги мужчина перевел через сайт бесплатных объявлений. Также 7200 рублей за аренду он перевел лично арендодателю. Еще 3 тысячи составил залог.



— Я приехал, заселился в квартиру. Как только я порог переступил, владелица мне инструкции скинула, как себя вести нужно, все такое. Она написала, что над дверью в прихожей висит датчик движения. Сказала: «Его трогать запрещаю, двигать нельзя, поворачивать его нельзя, выключать его нельзя. Если вы его выключите, я вас выставлю», — вспоминает петербуржец.

Николай разложил свои вещи, освоился, а потом подошел к датчику и увидел, что это видеокамера. Мужчина сразу написал владелице квартиры, которая представилась как Динара. Он спросил, не камера ли это. Женщина подтвердила, что над дверью видеокамера. Она сказала Николаю, что если его это не устраивает, то он может съезжать.

— Я на этот момент уже полностью рассчитался с ней. Вторую половину ей на карту и залог — это еще 3000 рублей. Я ей говорю, что подумаю, согласен ли я жить с камерой. Думал, пытался с ней договориться о том, чтобы все-таки выключить видеокамеру. Она мне предложила скинуть залог еще 10 тысяч рублей за то, чтобы выключить камеру и жить так. Я какое-то время подумал, потом решил, что нет, я не буду оставаться в этой квартире, — рассказывает Николай.

Николай предоставил в редакцию переписку с Динарой. После конфликта с Николаем женщина удалила практически все свои сообщения. Изначально Динара предложила вернуть оплату полностью, но потом передумала. Как утверждала женщина, камеры ставят во всех съемных квартирах и из-за этого никто не возмущается.

Хозяйка квартиры удалила сообщения Источник: Предоставлено читателем НГС











Также Динара заявила, что наличи камеры в квартире не нарушает закон, а Николай все придумал.

— Все люди нормально к этому относятся, вы, наверное, хотели гулянку устроить, — написала арендодатель.

В итоге Николай решил съехать. Они с Динарой договорились, что деньги за первые сутки женщина не вернет, но переведет сумму за оставшиеся трое суток и залог. Николай собрался и выехал из квартиры. Петербуржец написал на сайт, через который бронировал квартиру, и обратился в техподдержку. Мужчина сообщил, что бронь не состоялась и объяснил всю ситуацию. Техподдержка рассмотрела обращение и вернула 7 тысяч рублей на карту.

Как объяснили в пресс-службе сайта корреспонденту НГС, крупные платформы онлайн-бронирования обеспечивают защиту сделки и дают арендатору возможность вернуть внесенную предоплату, если жилье его не устроило. При этом платформа не может вмешиваться в дальнейшее взаимодействие между пользователем, в юридические споры и компенсировать деньги, которые направлены на личную карту.

Николай через несколько часов снова связался с Динарой. Арендодатель объяснила, что после Николая придет горничная, которая проверит квартиру, и тогда деньги сразу вернут.

— Я подождал это время, от нее никакой связи нет. Я ей написал, говорю, вы не собираетесь деньги возвращать? Она мне говорит: «Можешь писать отзывы, мне все равно», — добавил Николай.

Динара сказала, что у нее невозвратная бронь, и что Николай может делать, что хочет. Арендатор еще раз проверил объявление и отметил, что там не указано, что бронь невозвратная. Николай сослался на прошлые договоренности, но Динара ответила, что не нужно было обращаться в техподдержку сайта. В конце концов арендодатель заблокировала Николая во всех мессенджерах.

«Не знаю такую квартиру»

Николай пошел в Железнодорожный отдел полиции Новосибирска. Сотрудник полиции решил помочь Николаю и позвонил Динаре — мужчина хотел путем переговоров решить вопрос.



— Она ему там нахамила, повесила трубку. Этот оперативник взял наряд, меня, и мы поехали к ней по адресу регистрации тогда. Стучались в дверь, было слышно, что она дома, но она не открыла. К соседям заходили, они сказали, что видели буквально недавно, как она выходила из квартиры. Мы там постояли где-то час, вернулись в отдел. Он ей позвонил еще раз. Она уже, видимо, поняла, что это не я с левого телефона звоню, а действительно полиция, — вспоминает петербуржец.

Сотрудник полиции вместе с Николаем и Динарой разговаривали по громкой связи. Динара настаивала на своем, говорила, что бронь невозвратная и что из-за Николая у нее убытки и простой. Также уверенно арендодатель настаивала на своем праве иметь камеру в квартире.

— Я говорил про закон, что есть неприкосновенность к частной жизни, что меня не предупреждали о видеокамере. Она говорит, это ее квартира, и что она имеет на это право. И что у нее во всех квартирах камеры. Я ей объясняю ситуацию, что я приехал, у меня тут девушка в Новосибирске живет. Говорю, что мы проводим время в этой квартире. Я, может быть, захочу в душ сходить — не хочу, чтобы это попало на камеры, — рассказывает Николай.

Заявление Николай в итоге в МВД решил не подавать, и через пару дней уехал в Санкт-Петербург. По словам мужчины, сотрудник полиции ему объяснил, что уголовного дела в этом нет. Корреспондент НГС направила запрос в МВД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

На сайте с бесплатными объявлениями у арендодателя оценка 4,5. И хотя есть отрицательные отзывы — большинство все-таки положительных. Жалобы в основном на то, что арендодатель, который подписан ником Оnyx Apartament, не возвращает залог. А также на то, что цена в объявлении не соответствует той, которую потом предлагают оплатить.

У арендодателя есть разные жалобы, но ни одной про камеру Источник: сайт с бесплатными объявлениями











Корреспондент НГС позвонила Динаре по номеру, который предоставил Николай. Женщина сказала, что о квартире на Фабричной, 65 ничего не знает и сбросила звонок. При этом в GetContact номер сохранен как «Квартира Фабричная» и «Динара Квартира Дмитрия Шамшуриных». Номер телефона также указан на сайте с объявлениями sdaminfo. Там выставлено 17 квартир для аренды от одного человека. Квартиры находятся на улицах Дмитрия Шамшурина и Фабричной. Корреспондент НГС также написала по номеру телефона в whatsapp, но ответа не получила.



Это нарушает Конституцию

Новосибирский юрист Константин Зиновьев считает, что камера в квартире, которую арендует человек, — это серьезное нарушение законодательства. В первую очередь нарушены нормы Конституции о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны. Это статьи 71 и 72 Конституции РФ. Это нарушает законодательство, так как квартира сдается для личной жизни, а не для общественных мероприятий.

— За такое нарушение у нас предусмотрена уголовная ответственность по статье 137 Уголовного кодекса, которая называется «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Она заключается в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни, составляющей его личную или семейную тайну без согласия, — добавил Константин Зиновьев.



Если в квартире стоит камера, и удастся подтвердить, что она работает, то арендодателя можно привлечь к уголовной ответственности. Как отмечает Константин Зиновьев, в этом законодательстве есть некоторые исключения. Одно из них касается детей. В этом году Конституционный суд рассмотрел дело о том, могут ли родители устанавливать камеры, чтобы следить за своими детьми. Суд признал, что так поступать можно, так как это делают в интересах ребенка и в исполнении обязанностей родителей по контролю за жизнью и здоровью детей.

— Тут же хозяйка квартиры никак не могла заботиться о жизни и здоровье постояльца. Такой цели здесь не было, — отметил Константин Зиновьев.

Если постоялец заметил камеру, то он может пойти и написать заявление в полицию. Этот вопрос будет находиться в уголовной сфере. Возврат залога находится в гражданско-правовой сфере, потому что арендодатель предоставил помещение, которое не предназначено для проживания из-за видеокамеры. Поэтому, чтобы вернуть залог, нужно обращаться в суд, а не в МВД.

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Не поможет даже полиция. Как выселить из квартиры арендатора, который не платит.

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