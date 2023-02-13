Не поможет даже полиция. Как выселить из квартиры арендатора, который не платит

В январе терпение кончилось, и супруги сообщили: «Хотим, чтобы вы съехали». Сначала договорились, что до конца месяца мужчина съедет, но позже он снова прислал какую-то сумму с припиской «за февраль».



— «Как же так, мы же с вами договорились!» — «У меня тогда была температура, и поэтому я согласился. Теперь я не соглашаюсь», — пересказывает разговор с жильцом Мария.

Арендатор уперся: «Не хотите по-хорошему — встречаемся в суде». Вместо жалобных рассказов он перешел к другим видам манипуляций: как бы к слову вспомнил, у его знакомой студенты-арендаторы залили квартиру, и она до сих пор с ними судится. Что лучше — хоть какие-то деньги или залитый пол?

