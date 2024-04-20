Получил доступ к базе: новосибирец оформил 20 займов на жителей Иркутска

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудники полиции Иркутской области задержали 34-летнего жителя Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



34-летний житель Новосибирска оказывал одной из микрофинансовых компаний услуги по редактированию интернет-сайта. Мужчина получил доступ к клиентской базе и оформил порядка 20 займов, а деньги забрал себе. Задерживать его в Новосибирск приехали полицейские из Иркутской области.



Новосибирец признался в содеянном. Во время обысков у него изъяты телефоны, планшет, ноутбук, а также 200 тысяч рублей в различных валютах.



Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

