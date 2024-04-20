НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

сев.

 758мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Смертельная авария с микроавтобусом на трассе

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Дикая авария
Идет жара — куда бежать
История необычной сталинки
Мусорный коллапс близко
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
Долгострой на Сибирской
НГС в Telegram
Криминал Получил доступ к базе: новосибирец оформил 20 займов на жителей Иркутска

Получил доступ к базе: новосибирец оформил 20 займов на жителей Иркутска

Задерживать мужчину приехали полицейские из Иркутской области

975
8 комментариев
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Сотрудники полиции Иркутской области задержали 34-летнего жителя Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

34-летний житель Новосибирска оказывал одной из микрофинансовых компаний услуги по редактированию интернет-сайта. Мужчина получил доступ к клиентской базе и оформил порядка 20 займов, а деньги забрал себе. Задерживать его в Новосибирск приехали полицейские из Иркутской области.

Новосибирец признался в содеянном. Во время обысков у него изъяты телефоны, планшет, ноутбук, а также 200 тысяч рублей в различных валютах.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее директор благотворительного форда заявила, что лишилась 30 тысяч рублей из-за займа, который не брала. Её «кошмарят» коллекторы из Новосибирска.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область МВД Иркутская область Мошенничество
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Лев,  43

Ли Ли,  42

Helena,  32

Иван,  34

Alex,  29

Эдуард,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление