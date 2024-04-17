Экс-начальника «Горсвета» отправили в СИЗО по делу о хищении 50 млн на обслуживании светофоров

Центральный районный суд Новосибирска отправил под арест бывшего начальнику МКУ «Горсвет» Константина Анакина. 57-летнего мужчину обвиняют в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на обслуживании новосибирских светофоров.
— Удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Анакина Константина Владимировича сроком до 16 июня 2024 года, — заявил судья Руслан Фролов.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано обвиняемым.
Константина Анакина задержали утром 17 февраля. По версии следствия, в 2017–18 годах он участвовал в крупной афере. Силовики полагают, что руководя муниципальным предприятием, Анакин выделял бюджетные средства коммерческим организациям на обслуживание новосибирских светофоров. В общей сложности было выделено около 50 млн рублей, которые не были использованы по назначению, а осели в карманах участников схемы.
Параллельно с Анакиным силовики задержали бывшего руководителя областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного управления» Дмитрия Мальцева. Решение об избрании ему меры пресечения будет принято в Центральном суде через несколько часов.