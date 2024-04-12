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Криминал Красноярского курсанта МЧС судят за убийство 16-летней девочки — ему грозит 23 года

Красноярского курсанта МЧС судят за убийство 16-летней девочки — ему грозит 23 года

Приговор вынесут 18 апреля

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Слева — обвиняемый в убийстве Марии, справа — убитая девочка

Железногорцу Евгению Анисифорову, которого судят за убийство 16-летней девушки, запросили 23 года лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В Красноярском краевом суде прокурор выступил в судебных прениях сторон по уголовному делу в отношении бывшего курсанта МЧС, который обвиняется по ряду статей УК РФ:

  • ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 — попытка изнасилования,

  • п. «в» ч. 2 ст. 158 — кража со значительным ущербом, два эпизода,

  • пункты «з» и «к» ч. 2 ст. 105 — убийство с целью скрыть другое преступление,

  • п. «а» ч. 3 ст. 131 — изнасилование несовершеннолетней

  • п. «а» ч. 3 ст. 132 — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней,

  • п. «в» ч. 4 ст. 162 — разбой с причинением тяжкого вреда здоровья,

  • ч. 1 ст. 167 — умышленное уничтожение чужого имущества,

  • ч. 2 ст. 325 — похищение паспорта.

— Прокурор отметил общественную опасность преступлений: дерзкие, жестокие, из ряда вон выходящие. Отягчающим обстоятельством просил признать совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении надзорного органа. — Совокупность данных о личности Анисифорова, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, фактические обстоятельства, при которых происходило нападение на несовершеннолетнюю и лишение ее жизни, свидетельствуют о том, что Анисифоров представляет исключительную опасность для общества.

В прокуратуре отметили, что Анисифоров признал вину и помогал расследовать дело, поэтому ему запросили 23 года в колонии строгого режима и два года ограничения свободы, тогда как ранее для него запрашивали пожизненное заключение. В своем последнем слове бывший курсант МЧС извинился перед потерпевшими. Приговор вынесут 18 апреля.

30 июля девушка ушла с подругами на День города и к утру не вернулась домой. В полицию обратилась бабушка девочки. На следующий день тело 16-летней железногорки нашли со следами насильственной смерти в Парке культуры и отдыха в центре Железногорска.

После нахождения тела, у железногорцев стали брать образцы ДНК. Расследование шло долго. За какую-либо информацию о маньяке, в полиции предлагали миллион рублей. Наконец убийцу нашли по тому самому тесту ДНК — один из материалов совпал с тем, который был у следствия. Причастным к убийству оказался 20-летний местный житель.

Корреспондентка NGS24.RU поговорила с силовиками и педагогами школы, где училась шестнадцатилетняя Маша, и узнала, как жила девочка и как страшно закончилась ее жизнь. Отец убитой девочки рассказал, как встретился на опознании дочери с отцом обвиняемого.

Позже источники NGS24.RU рассказали о том самом 20-летнем парне. Им оказался курсант железногорской академии МЧС Евгений Анисифоров. Студента задержали прямо во время занятий. На допросе в Следственном комитете он сознался в убийстве.

Курсанта отправили в СИЗО на два месяца. После сотрудники выяснили, что Анисифоров за месяц до убийства Марии напал на другую девушку в том же парке.

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Криминал Уголовное дело Убийство Изнасилование
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