Красноярского курсанта МЧС судят за убийство 16-летней девочки — ему грозит 23 года

Слева — обвиняемый в убийстве Марии, справа — убитая девочка Источник: Виталий Белов, соцсети погибшей











Железногорцу Евгению Анисифорову, которого судят за убийство 16-летней девушки, запросили 23 года лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.



В Красноярском краевом суде прокурор выступил в судебных прениях сторон по уголовному делу в отношении бывшего курсанта МЧС, который обвиняется по ряду статей УК РФ:

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 — попытка изнасилования,

п. «в» ч. 2 ст. 158 — кража со значительным ущербом, два эпизода,

пункты «з» и «к» ч. 2 ст. 105 — убийство с целью скрыть другое преступление,

п. «а» ч. 3 ст. 131 — изнасилование несовершеннолетней

п. «а» ч. 3 ст. 132 — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней,

п. «в» ч. 4 ст. 162 — разбой с причинением тяжкого вреда здоровья,

ч. 1 ст. 167 — умышленное уничтожение чужого имущества,

ч. 2 ст. 325 — похищение паспорта.

— Прокурор отметил общественную опасность преступлений: дерзкие, жестокие, из ряда вон выходящие. Отягчающим обстоятельством просил признать совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении надзорного органа. — Совокупность данных о личности Анисифорова, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, фактические обстоятельства, при которых происходило нападение на несовершеннолетнюю и лишение ее жизни, свидетельствуют о том, что Анисифоров представляет исключительную опасность для общества.

В прокуратуре отметили, что Анисифоров признал вину и помогал расследовать дело, поэтому ему запросили 23 года в колонии строгого режима и два года ограничения свободы, тогда как ранее для него запрашивали пожизненное заключение. В своем последнем слове бывший курсант МЧС извинился перед потерпевшими. Приговор вынесут 18 апреля.

30 июля девушка ушла с подругами на День города и к утру не вернулась домой. В полицию обратилась бабушка девочки. На следующий день тело 16-летней железногорки нашли со следами насильственной смерти в Парке культуры и отдыха в центре Железногорска.

