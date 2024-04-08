Поддельные банкноты на сумму свыше 200 тысяч рублей выявили в Новосибирской области

За прошлый год изъяли 67 поддельных банкнот Источник: Артем Дергунов / 116.RU











Фальшивые купюры на общую сумму 220 тысяч рублей изъяли сотрудники банков в Новосибирской области в 2023 году. Большинство подделок — пятитысячные банкноты. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.



— Из года в год мы наблюдаем снижение активности фальшивомонетчиков. Это связано с ростом популярности безналичных платежей, внимательностью людей, а также высокой степенью защищенности российских денег, — заявила Светлана Орлова, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.



Отметим, что годом ранее было выявлено 198 купюр поддельных купюр на сумму более 730 тысяч рублей.

