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Криминал Поддельные банкноты на сумму свыше 200 тысяч рублей выявили в Новосибирской области

Поддельные банкноты на сумму свыше 200 тысяч рублей выявили в Новосибирской области

Большинство подделок — пятитысячные купюры

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За прошлый год изъяли 67 поддельных банкнот

Фальшивые купюры на общую сумму 220 тысяч рублей изъяли сотрудники банков в Новосибирской области в 2023 году. Большинство подделок — пятитысячные банкноты. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

— Из года в год мы наблюдаем снижение активности фальшивомонетчиков. Это связано с ростом популярности безналичных платежей, внимательностью людей, а также высокой степенью защищенности российских денег, — заявила Светлана Орлова, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Отметим, что годом ранее было выявлено 198 купюр поддельных купюр на сумму более 730 тысяч рублей.

Ранее Банк России ввел в обращение новые банкноты в 1000 и 5000 рублей. Они сохранили цветовую палитру, но изображенные на них города изменились.

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