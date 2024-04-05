«Сосед держал в страхе несколько этажей»: появились фото из новосибирского подъезда, залитого кровью

В Новосибирске появились фото из залитого кровью подъезда. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
Со ссылкой на подписчиков, канал утверждает, что в тот день произошел смертельный конфликт
— В этот день подозреваемый ругался с родственницей погибшего, в магазине ее ударил. Мужчина хотел с ним поговорить и защитить свою родственницу. Но подозреваемый начал нападать на него с ножом, в результате чего потерпевший умер. Соседи слышали конфликт, но никто не вызвал полицию, поскольку опасались за жизнь и здоровье. Подозреваемый несколько лет держал в страхе несколько этажей, — уверяет автор поста.
На фотографиях, опубликованных в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», видны лежащие на полу люди и стена подъезда в крови.
В УЖК «Кировская комфорт» НГС сообщили, что не в курсе ситуации — сообщений от жильцов не поступало.
Корреспондент обратилась в пресс-службу ГУ МВД и Следственный комитета по Новосибирской области.
Ранее НГС писал о том, что жителя Бердска будут судить за убийство племянника. Пострадавшиц получил 15 ударов ножом.