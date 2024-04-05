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Появились фото из подъезда, залитого кровью

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Криминал «Сосед держал в страхе несколько этажей»: появились фото из новосибирского подъезда, залитого кровью

«Сосед держал в страхе несколько этажей»: появились фото из новосибирского подъезда, залитого кровью

Очевидцы заявляют о смерти одного из участников конфликта

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В соцсетях отмечают, что во время конфликта соседи не вызывали полицию

В Новосибирске появились фото из залитого кровью подъезда. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Со ссылкой на подписчиков, канал утверждает, что в тот день произошел смертельный конфликт

— В этот день подозреваемый ругался с родственницей погибшего, в магазине ее ударил. Мужчина хотел с ним поговорить и защитить свою родственницу. Но подозреваемый начал нападать на него с ножом, в результате чего потерпевший умер. Соседи слышали конфликт, но никто не вызвал полицию, поскольку опасались за жизнь и здоровье. Подозреваемый несколько лет держал в страхе несколько этажей, — уверяет автор поста.

Судя по фото, стены подъезда оказались сильно окровавлены

На фотографиях, опубликованных в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», видны лежащие на полу люди и стена подъезда в крови.

В УЖК «Кировская комфорт» НГС сообщили, что не в курсе ситуации — сообщений от жильцов не поступало.

Корреспондент обратилась в пресс-службу ГУ МВД и Следственный комитета по Новосибирской области.

Если вы живете в этом доме или стали очевидцем случившегося, обратитесь в редакцию.
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Ранее НГС писал о том, что жителя Бердска будут судить за убийство племянника. Пострадавшиц получил 15 ударов ножом.

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