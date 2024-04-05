«Сосед держал в страхе несколько этажей»: появились фото из новосибирского подъезда, залитого кровью

— В этот день подозреваемый ругался с родственницей погибшего, в магазине ее ударил. Мужчина хотел с ним поговорить и защитить свою родственницу. Но подозреваемый начал нападать на него с ножом, в результате чего потерпевший умер. Соседи слышали конфликт, но никто не вызвал полицию, поскольку опасались за жизнь и здоровье. Подозреваемый несколько лет держал в страхе несколько этажей, — уверяет автор поста.