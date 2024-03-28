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Криминал 15 ударов ножом: жителя Бердска будут судить за убийство племянника

15 ударов ножом: жителя Бердска будут судить за убийство племянника

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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20-летний молодой человек умер на месте от полученных травм

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношение 35-летнего жителя Бердска, который обвиняется в убийстве племянника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следственных органов, все произошло 10 сентября 2023 года в одном из домов в Бердске. Между дядей и его 20-летним племянником произошла ссора, которая переросла в потасовку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, обвиняемый взял кухонный нож и нанес им не менее 15 ударов в жизненно важные органы обидчика. От полученных травм 20-летний молодой человек умер на месте.

Обвиняемый был задержан. Он признал вину по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Бердска пошел под суд за нападение на двух мужчин в течение полугода. Один из потерпевших был избит шваброй, во второго стреляли.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Бердск Следственный комитет НСО Прокуратура Убийство
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