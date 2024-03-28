15 ударов ножом: жителя Бердска будут судить за убийство племянника

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношение 35-летнего жителя Бердска, который обвиняется в убийстве племянника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следственных органов, все произошло 10 сентября 2023 года в одном из домов в Бердске. Между дядей и его 20-летним племянником произошла ссора, которая переросла в потасовку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, обвиняемый взял кухонный нож и нанес им не менее 15 ударов в жизненно важные органы обидчика. От полученных травм 20-летний молодой человек умер на месте.
Обвиняемый был задержан. Он признал вину по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее житель Бердска пошел под суд за нападение на двух мужчин в течение полугода. Один из потерпевших был избит шваброй, во второго стреляли.