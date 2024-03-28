НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

ю-з.

 747мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,59
EUR 100,27
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Бастрыкина попросили разобраться с банями

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смерть девушки в ДТП
Как найти работу в ИТ-компании
Мошенники взялись за детей
Кандидаты в шорт-лист премии
Образы с китайской барахолки
Доступное протезирование зубов
НГС в Telegram
Криминал Сибиряк договорился о двойном самоубийстве с другом по переписке — но смог убить только его

Сибиряк договорился о двойном самоубийстве с другом по переписке — но смог убить только его

После неудачной попытки парень обратился в полицию

2 442
40 комментариев
Делами об убийствах занимается следственный комитет

На 20-летнего студента Павла из Томска возбудили уголовное дело по статье «Убийство» за расправу над своим знакомым по переписке. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

С 25-летним Никитой Павел познакомился в конце февраля и переписывался в мессенджере. Там же они договорились о парном самоубийстве. Павел согласился прилететь к новому знакомому в Сыктывкар 26 марта.

Как сообщает Baza, молодые люди сначала выехали в лес, а затем отправились в квартиру, где Павел и убил Никиту. Затем он должен был расправиться с собой, но у него не получилось

Тогда томич позвонил в полицию и сдался.

НГС попытался связаться со Следственным комитетом по Республике Коми, но на звонок никто не ответил.

ПО ТЕМЕ
Убийство Двойное самоубийство Томск Сыктывкар
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чуть не погибла!»: путешественница честно рассказала о плюсах и минусах зимовки в Сочи
Влада Красоткина
журналистка
Мнение
«Символ любить не обязательно»: журналистка НГС — о том, почему Алла Пугачева великая артистка, и останется ей, какой бы статус ни получила
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Взрослому-то не по себе, а как сына отправлять?»: мама ребенка с аутизмом — о покупках в супермаркетах в компании с собаками
Мавлиха Бикбулатова
Мама особого ребенка
Рекомендуем
Знакомства

Denval,  46

Максим,  49

Annita,  38

Артем,  25

Anton,  43

Сергей,  43

Начать знакомиться
Объявления

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление