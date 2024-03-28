Сибиряк договорился о двойном самоубийстве с другом по переписке — но смог убить только его

Делами об убийствах занимается следственный комитет Источник: Артем Устюжанин / E1.ru











На 20-летнего студента Павла из Томска возбудили уголовное дело по статье «Убийство» за расправу над своим знакомым по переписке. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



С 25-летним Никитой Павел познакомился в конце февраля и переписывался в мессенджере. Там же они договорились о парном самоубийстве. Павел согласился прилететь к новому знакомому в Сыктывкар 26 марта.

Как сообщает Baza, молодые люди сначала выехали в лес, а затем отправились в квартиру, где Павел и убил Никиту. Затем он должен был расправиться с собой, но у него не получилось



Тогда томич позвонил в полицию и сдался.

