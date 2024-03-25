Говорил по-русски и работал в такси: боевик из «Крокуса» месяц жил в Новосибирске — его родные исчезли после теракта

Далерджон Мирзоев, обвиняемый в теракте, несколько недель жил в доме на Затулинке Источник: Артём Устюжанин / Павел Тиунов











Один из боевиков, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», за несколько месяцев до нападения жил и работал в Новосибирске. Речь о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве. Мужчина жил у родственников, которые уверяют, что даже не подозревали о его истинной сущности. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов собрал всё, что сегодня известно предполагаемом террористе, пообщался с его бывшими соседями в новосибирской девятиэтажке и выяснил, почему его родственники исчезли после теракта.



Террорист в Новосибирске

В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева — человека, которого следователи называют одним из террористов, устроивших массовую бойню в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Некоторые СМИ даже именуют его «главарём». Ближайшее время Мирзоев проведет в следственном изоляторе. Его обвинили в совершении теракта (п.б ч.3 ст.205 УК РФ) с человеческими жертвами, за что ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Личность Мирзоева — до сих пор тайна, которую понемногу начали раскрывать в суде. Гражданин Таджикистана, 32 года, многодетный отец (дети 2017-го, 2018-го и двое 2021 г.р.). Несколько месяцев назад получил временную регистрацию в Новосибирске, которая к настоящему моменту истекла.



О том, где именно жил Мирзоев в Новосибирске, жители города узнали благодаря массовой рассылке сообщения с адресом в мессенджерах. Сообщение представляет собой карточку с установочными данными: фото, ФИО, годом рождения, временной регистрацией и даже номером иностранного паспорта. Выяснить, кто был первым отправителем, сейчас невозможно.

Сообщения с адресом, где жил Мирзоев, начали рассылать по чатам 24 марта. Его получили многие новосибирцы в разных районах города Источник: Павел Тиунов











В Новосибирске Мирзоева зарегистрировали в октябре 2023 года в девятиэтажке на улице Зорге. Утром 25 марта журналистам «Комсомольской правды» удалось поговорить с хозяином квартиры. Мужчина заявил, что Далерджон Мирзоев — его родственник и немного рассказал о нём. Он подтвердил, что Мирзоев приехал из Таджикистана, где у него остались жена и четверо детей. Мужчина охарактеризовал родственника как деревенского парня, окончившего школу, который после получения прав начал работать таксистом. Периодически, по его словам, Мирзоев приезжал в Россию на заработки: несколько раз в Москву, в октябре прошлого года решил попробовать поработать в Новосибирске. На Затулинке он прожил около трёх недель, а потом «пропал».



— В ноябре он уже съехал от меня: сказал, что к другу. И пропал со связи: потом от родных узнал, что он был в Москве, — заявил родственник обвиняемого журналистам.

Квартира, в которой жил предполагаемый террорист, расположена на первом этаже Источник: Павел Тиунов











Он подчеркнул, что не замечал в поведении Мирзоева ничего подозрительного. По его словам, мужчина не был замечен за изучением религиозной литературы, приезжал в квартиру только чтобы переночевать. Говорил, что заработанные деньги отправляет в Таджикистан матери.



Мирзоев вполне сносно говорит и понимает по-русски, отметил собеседник журналистов. Перед силовиками террорист предстал в несколько ином образе.



Что Мирзоев делал в Москве

Сегодня Далерджон Мирзоев общается только при помощи переводчика. Судя по опубликованной записи первого допроса, у силовиков ушло немало времени и сил, чтобы выяснить, где и чем он занимался, будучи в Москве.



Обвиняемый пояснил, что жил в хостеле у шоссе «в районе Дмитровки» с неким «Мухаммадом». Компанию им якобы составлял некий «Абдулло», с которым Мирзоев познакомился в Telegram. По его словам, они собирались работать в такси на недавно купленной машине.



Сообщник Мирзоева рассказал силовикам, что с ним списались именно через Telegram с предложением расстрелять посетителей «Крокуса». Вознаграждение — 500 тысяч рублей. Поступало ли аналогичное предложение Далерджону пока не известно.

Далерджон Мирзоев после задержания Источник: телеграм-канал ВЧК-ОГПУ











По версии следствия, Мирзоев был в числе четырех террористов, которые устроили бойню «Крокус Сити Холле». Косвенно его участие в теракте подтверждается видеозаписью, якобы опубликованной ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). На страшных кадрах, запечатлевших расстрел, виден мужчина, который одет точно так же, как Мирзоев на допросе — в синие джинсы и зеленую майку с длинными рукавами. Террорист на видео добивает ножом раненых людей.



Мирзоева, как и его сообщников, задержали в лесном массиве Брянской области в 650 километрах от Москвы. Как заявил президент России Владимир Путин, боевики намеревались пересечь границу с Украиной, где для них специально приготовили коридор. После задержания Мирзоева отвезли на допрос в Следственный комитет, затем в суд. Сейчас он находится в Следственном изоляторе.



Куда делись родственники?

Жители дома на Зорге сильно удивились, когда узнали, что рядом с ними несколько недель жил человек, которого сейчас называют одним из самых жестоких террористов в России за последние 20 лет. Самого Далерджона никто из соседей не помнит, зато о хозяине квартиры все отзываются только положительно.



— Всегда здоровается, приятной внешности. Семья у него нормальная — жена, ребёнок маленький. Спокойные. Ничего плохого сказать не могу, — рассказал корреспонденту НГС один из жильцов жома, попросивший об анонимности.



По его словам, вечером 24 марта родственника Мирзоева вместе с семьёй забрали полицейские. Мужчина вернулся один. Утром у него состоялся разговор с журналистами, после чего он вышел из квартиры и больше не возвращался.

Дав одно короткое интервью и увидев в публикации фото дома, больше с журналистами хозяин квартиры общаться не захотел Источник: Павел Тиунов











Корреспондент НГС позвонил по номеру телефону, который жильцы дома указали, как номер родственника Мирзоева. Ответил мужской голос, заявив, что его с кем-то перепутали. При этом сервис GetContact прямо указывает на то, что номером пользуется именно родственник предполагаемого террориста.



—. У меня уже два дня внутри все дрожит: если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его! — заявлял мужчина журналистам.



Учитывая свалившуюся популярность в виде массовой рассылки адреса, где жил Мирзоев, соседи полагают, что после допроса в полиции мужчина с семьей решил сменить место жительства.



*ИГИЛ — организация, признанная в России террористический в декабре 2014 года.