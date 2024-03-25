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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Еле держится на ногах. Суд в Москве арестовал первого обвиняемого в теракте в Crocus City Hall

Еле держится на ногах. Суд в Москве арестовал первого обвиняемого в теракте в Crocus City Hall

В стенах концертного зала погибли более 130 человек

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У обвиняемого четверо детей

Сегодня, 24 марта, Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая первого обвиняемого в теракте Далерджона Мирзоева, передает корреспондент MSK1.RU из зала суда.

— Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать Мирзоеву меру пресечения в вида заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года, — огласил решения судья.

Мужчина признал вину в полном объеме, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно обвинению, «Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан РФ». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл».

Как стало известно в суде, мужчине 32 года, он уроженец Таджикистана. Мирзоев разговаривал с судьей через переводчика. Он был временно прописан в Новосибирске, но регистрация уже истекла. Кроме того, у обвиняемого четверо детей: 2017, 2018 и двойняшки 2021 года рождения.

Журналисты дежурили у здания Басманного суда с раннего утра. За сутки до ареста там расставили железные ограждения, на месте дежурят несколько вооруженных нарядов полиции и сотрудники ФСБ.

Вечером 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник» мужчины в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание.

Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете.

Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По последним данным МЧС, при теракте пострадали 182 человека, погибли 137. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.

Мы в режиме реального времени собираем всю информацию о страшной ночи в Красногорске и ее последствиях.

Редакция MSK1.RU приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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Суд Теракт Крокус Сити Холл
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