Еле держится на ногах. Суд в Москве арестовал первого обвиняемого в теракте в Crocus City Hall

У обвиняемого четверо детей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня, 24 марта, Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая первого обвиняемого в теракте Далерджона Мирзоева, передает корреспондент MSK1.RU из зала суда.

— Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать Мирзоеву меру пресечения в вида заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года, — огласил решения судья.

Мужчина признал вину в полном объеме, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно обвинению, «Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан РФ». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл».



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как стало известно в суде, мужчине 32 года, он уроженец Таджикистана. Мирзоев разговаривал с судьей через переводчика. Он был временно прописан в Новосибирске, но регистрация уже истекла. Кроме того, у обвиняемого четверо детей: 2017, 2018 и двойняшки 2021 года рождения.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Журналисты дежурили у здания Басманного суда с раннего утра. За сутки до ареста там расставили железные ограждения, на месте дежурят несколько вооруженных нарядов полиции и сотрудники ФСБ.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник» мужчины в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание.



Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете.



Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По последним данным МЧС, при теракте пострадали 182 человека, погибли 137. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.