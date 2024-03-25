«Говорить почти не может». Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» завезли в суд на носилках: фото

В Басманном суде проходит заседание по избрании меры пресечения для обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Четвертого мужчину, которого подозревают в расстреле людей, привезли со скорой на носилках. Его завезли в зал на коляске, на мужчине — белый хирургический халат, сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда.