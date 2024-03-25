«Говорить почти не может». Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» завезли в суд на носилках: фото

В Басманном суде проходит заседание по избрании меры пресечения для обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Четвертого мужчину, которого подозревают в расстреле людей, привезли со скорой на носилках. Его завезли в зал на коляске, на мужчине — белый хирургический халат, сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда.
Обвиняемый — 19-летний Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович. Он сидит в «аквариуме» с закрытыми глазами и не издает звуков. На нем — катетер и мочеприемник. Как сообщает корреспондент MSK1.RU, говорить Файзов почти не может.
Мы следим за ходом заседания в режиме онлайн.
Напомним, что трагедия произошла 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник», несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание.
Редакция MSK1.RU приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте.
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