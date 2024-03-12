100 тысяч рублей за сигнал об облаве: новосибирский полицейский получил от подпольных казино 1,4 миллиона и iPhone

— Суд установил, что сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями на регулярной основе получал денежное вознаграждение от организатора игорных клубов Новосибирска в обмен на предупреждение о проверках. За каждый объект был установлен тариф в 100 тысяч рублей. С целью конспирации между сотрудником полиции и бизнесменом был заключен фиктивный договор займа. С 2015 по 2016 годы Латыш получил взяток на общую сумму 1, 4 млнмиллиона рублей и iPhone 5S, — сообщили в Свердловском областном суде.

