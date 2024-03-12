100 тысяч рублей за сигнал об облаве: новосибирский полицейский получил от подпольных казино 1,4 миллиона и iPhone

Бывший сотрудник новосибирского отдела МВД по борьбе с экономическими преступления Михаил Латыш не смог обжаловать обвинительный приговор за получение взяток от владельцев нелегальных игорных клубов Новосибирска. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
По информации пресс-службы, экс-полицейский проиграл сначала апелляцию, а 12 марта — кассацию. Таким образом, приговор первой инстанции от 10 февраля 2020 года остался в силе. Латыша приговорили к 8 годам колонии, лишили звания капитана полиции, ему запретили работать в полиции и госслужбе на три года, а также назначили штраф в 3 миллиона 24 тысячи рублей.
— Суд установил, что сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями на регулярной основе получал денежное вознаграждение от организатора игорных клубов Новосибирска в обмен на предупреждение о проверках. За каждый объект был установлен тариф в 100 тысяч рублей. С целью конспирации между сотрудником полиции и бизнесменом был заключен фиктивный договор займа. С 2015 по 2016 годы Латыш получил взяток на общую сумму 1, 4 млнмиллиона рублей и iPhone 5S, — сообщили в Свердловском областном суде.
11 марта в Калининском районном суде начался процесс над бывшими сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) отдела МВД «Новосибирский». На скамье подсудимых оказались четверо экс-полицейских во главе с бывшим начальником отдела, которых обвиняют в вымогательстве взяток у коммерсантов