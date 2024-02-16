Сибиряк облил сестру своей возлюбленной горючей жидкостью и поджег

Суд приговорил жителя села Кыштовка в Новосибирской области к 10 годам в исправительной колонии строгого режима за попытку убийства девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в апреле 2023 года
Потерпевшая выжила, ей была оказана медицинская помощь. В результате случившегося она получила термический ожог лица, передней части шеи, грудной клетки, верхних конечностей 1-й, 2-й и 3-й степени, общей площадью до
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Пока приговор не вступил в законную силу.
В 2018 году другой житель Кыштовки поджег свою