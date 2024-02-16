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Сибиряк облил сестру своей возлюбленной горючей жидкостью и поджег

Инцидент произошел в апреле прошлого года

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Подсудимый облил девушку горючей жидкостью

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Суд приговорил жителя села Кыштовка в Новосибирской области к 10 годам в исправительной колонии строгого режима за попытку убийства девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в апреле 2023 года 30-летний обвиняемый выпивал вместе с сожительницей и ее 21-летней сестрой. Между ними случилась ссора. Последнюю во время конфликта подсудимый облил горючей жидкостью и поджег.

Потерпевшая выжила, ей была оказана медицинская помощь. В результате случившегося она получила термический ожог лица, передней части шеи, грудной клетки, верхних конечностей 1-й, 2-й и 3-й степени, общей площадью до 29%. У нее развилась ожоговая болезнь. Оценивается как тяжкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Пока приговор не вступил в законную силу.

В 2018 году другой житель Кыштовки поджег свою 23-летнюю подругу. Суд на 4 года отправил его в колонию.

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