Как клиент, у которого мошенники взломали счет и увели 1,5 миллиона, заставил банк вернуть деньги

Житель Екатеринбурга стал жертвой мошенников — и отсудил за это у банка крупную сумму. Александр (имя изменено) открыл в Райффайзенбанке счет, которым пользовался как кошельком. Он практически не использовал его для покупок, а в основном переводил деньги себе, своим родителям и откладывал накопления. Подробности — в материале наших коллег из Е1.RU.
В июне 2023 года пользователь зашел в интернет-банк со стационарного компьютера, сформировал платежное поручение, чтобы совершить очередной перевод. Во время этой операции его вдруг выкинуло из личного кабинета. Александр попытался войти с ноутбука, но не получилось. Тогда он позвонил в службу поддержки и описал ситуацию, потом ему всё же удалось войти в личный кабинет. Он заполнил платежное поручение на 2 миллиона 100 тысяч рублей и хотел его отправить, но личный кабинет снова закрылся.
Александр вновь дозвонился до службы поддержки и пожаловался, что деньги не уходят. На это ему сообщили, что он только что перевел средства на два счета разных людей: на один 900 тысяч, на другой — полмиллиона.
Всё это время банк забрасывал клиента эсэмэсками. И несколько раз Александр вводил код, думая, что, как обычно, подтверждает вход в кабинет или подписывает свою платежку. А оказалось, что два-три сообщения были подменными: клиент их не запрашивал. И по одному из них банк якобы добавил новое доверенное устройство клиента, а фактически — по заявке неизвестного лица — заменил основной номер телефона. И еще изменил способ уведомления — с СМС на пуш-сообщения. После этого клиент перестал получать СМС о переводе денежных средств.
— Таким образом за несколько минут мошенники полностью перехватили управление счетом. Между этими переводами и звонком в службу поддержки прошло всего две минуты. И Александр не подозревал, что деньги уже ушли, он хотел пожаловаться на проблему с личным кабинетом. Важно, что получатели средств, которым перевели деньги потерпевшего, тоже были клиентами Райффайзенбанка. То есть банк мог отменить эту операцию или заморозить средства, ведь переводы были сделаны внутри системы, — говорит юрист Андрей Смирнов.
Александр лично пришел в отделение банка и обратился в полицию. Во время дознания силовики и суд не смогли найти владельцев счетов, на которые перевели деньги.
— Получается, что банк открыл неизвестным, как теперь оказалось, людям счета, одобрил добавление устройства для входа в личный кабинет. Все операции по переводу неизвестные провели через приложение, которое установили на сотовый телефон. Они использовали пуш-сообщения, которые клиент не получал. Также он не получал и СМС о переводе денег.
Это и позволило людям дистанционно осуществить перевод. Вся операция заняла у этих людей несколько минут, — рассказал юрист.
Он отметил, что по правилам Центробанка такие действия называются операцией с признаками перевода денег без согласия клиентов. Коммерческие банки обычно берут паузу и не дают воспользоваться новым устройством в течение определенного срока, в то же время блокируются и старые. Это сделано для защиты от мошенников.
Андрей Смирнов напомнил, что похожая ситуация случилась в Магнитогорске. Неизвестные завладели данными для доступа в личный кабинет клиента банка через фишинговый сайт. Суд тогда встал на сторону клиента.
А в ситуации Александра Октябрьский районный суд принял решение в пользу банка, но 8 февраля в апелляции Областной суд признал екатеринбуржца пострадавшим и постановил, что банк должен вернуть клиенту украденные 1,4 миллиона рублей, выплатить ему штраф — 800 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч, а также проценты — 122 тысячи. Решение еще можно обжаловать в кассационной инстанции.
Журналисты E1.RU обратились за комментариями в пресс-службу Райффайзенбанка.
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Мошенников можно бить их же оружием: обманывать и заставлять платить.