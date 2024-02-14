Как клиент, у которого мошенники взломали счет и увели 1,5 миллиона, заставил банк вернуть деньги

В июне 2023 года пользователь зашел в интернет-банк со стационарного компьютера, сформировал платежное поручение, чтобы совершить очередной перевод. Во время этой операции его вдруг выкинуло из личного кабинета. Александр попытался войти с ноутбука, но не получилось. Тогда он позвонил в службу поддержки и описал ситуацию, потом ему всё же удалось войти в личный кабинет. Он заполнил платежное поручение на 2 миллиона 100 тысяч рублей и хотел его отправить, но личный кабинет снова закрылся.