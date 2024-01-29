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Число тяжких преступлений подскочило на две тысячи за год. Что повлияло на действия новосибирцев?

Региональная прокуратура подвела итоги за 2023 год

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В регионе отмечается уменьшение общего числа преступлений

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В Новосибирской области с января по декабрь 2023 года выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — с 11 239 до 13 069.

— Это обусловлено, в том числе, ростом преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, либо совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Сколько именно произошло преступлений, связанных с наркотиками, в статистике не приводится. За год также увеличилось число убийств и покушений на убийство (со 128 до 135) и угонов машин (с 336 до 339). В остальном, как отмечает прокуратура, в общей структуре преступности отмечается снижение преступлений.

Так, с 365 за 2022 год до 340 в 2023 году уменьшилось число случаев причинения тяжкого вреда здоровья. Стало меньше изнасилований — с 94 до 80 случаев.

— Наблюдается снижение общего количества преступлений против собственности. Так, уменьшилось число краж (16 951, -20%), грабежей (577, ‑14%) и разбойных нападений (94, -18%). Отмечается тенденция к снижению количества преступных деяний, совершенных в общественных местах, в том числе на улице (-12%, с 14 520 до 12 796). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, сократилось на 2% (с 4 406 до 4 322), — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Всего за 12 месяцев 2023 года правоохранительные органы зарегистрировали 44562 преступления — это меньше 2022 года (тогда было 46814).

В конце января в Новосибирской области пропала женщина с маленькой дочерью. Подозреваемого в их убийстве задержали в Казахстане.

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