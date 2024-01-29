Число тяжких преступлений подскочило на две тысячи за год. Что повлияло на действия новосибирцев?

В Новосибирской области с января по декабрь 2023 года выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — с 11 239 до 13 069.



— Это обусловлено, в том числе, ростом преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, либо совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

